Wizz Air, al via le promozioni per vivere un’estate da sogno

editato in: da

L’estate è ormai in pieno svolgimento e chi non ha ancora organizzato le prossime vacanze può farlo last minute, magari approfittando delle promozioni di Wizz Air grazie a tutta una serie di offerte che permetteranno di volare da Milano Malpensa a 9,99 euro solo andata.

La promozione della compagnia low cost riguarda 100.000 posti disponibili su ben 28 destinazioni differenti tra cui Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Lisbona, Marrakech, Tallin, Tel Aviv. Un’occasione imperdibile per vivere una vacanza in totale sicurezza.

I voli si potranno prenotare a partire dalle ore 0:00 alle 23:59 del 25 giugno e il prezzo di 9,99 euro si intende per la sola andata, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a 40x30x20cm. Inoltre, aggiungendo all’offerta la combinazione Wizz Flex, i passeggeri avranno anche la certezza di poter modificare la prenotazione su qualsiasi altro volo Wizz in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto, anche se è lo stesso viaggiatore che decide di cambiare destinazione o data.

Un’occasione imperdibile che vuole restare in Europea e visitare Porto, ad esempio. Dal 17 luglio si potrà viaggiare nella colorata cittadina portoghese che porta subito alla mente il famoso e gustosissimo vino. Una volta qui ci si può perdere nella città ed ammirare uno dei suoi quartieri più belli, quello di Ribeira che, tra balconcini, bar e ristoranti, rappresenta un po’ il cuore più verace di Porto. Da vedere anche il ponte di ferro, la cattedrale romanica e, per chi cerca mete un po’ più curiose, la variopinta stazione di São Bento, realizzata nello stesso luogo in cui moltissimi anni fa sorgeva un monastero benedettino.

Con le offerte di Wizz Air dal 4 luglio si può poi volare anche a Tenerife, nelle Canarie, e godersi lunghe giornate sotto il sole e in riva al mare. Acque cristalline, spiagge candide e movida, ma anche escursioni e luoghi insoliti da visitare come la vetta del vulcano del Teide e il paese di Icod de los Vinos, luogo in cui vive la Dracena Millenaria, un albero secolare di indubbia bellezza e meraviglia. Meta bellissima, nota anche perché qui la primavera è eterna.

E chi preferisce la Grecia e vuole godersi una vacanza da sogno, dal 31 luglio si può partire anche verso Corfù. Questa è di certo una delle più belle destinazioni greche, l’ideale per chi cerca un vero paradiso terrestre. Natura incontaminata, spiagge bianche e acque cristalline la rendono una delle meraviglie dell’arcipelago delle Ionie. Perfetta per chi cerca una meta tranquilla, da vivere nelle sue antiche dimore, esplorando chiese bizantine e veneziane, ma anche per chi ama vivere la notte: qui, infatti, la movida non manca.