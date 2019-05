Wizz Air, voli low cost fino a mezzanotte

editato in: da

Wizz Air ha lanciato un’offerta low cost per partire verso centinaia di destinazioni a prezzi scontati del 20%.

L’offerta scade a mezzanotte e si può partire fino al 30 giugno 2019.

Tra le mete più consigliate da visitare a Primavera c’è la Moldavia. Ci sono voli diretti verso la Capitale Chișinău, una città che sta cambiando velocemente e che si sta rifacendo il look. Bei giardini, bei palazzi, belle strade, begli hotel, bei negozi, ottimi ristoranti e locali notturni. È un’ottima alternativa dove trascorrere un weekend, una meta decisamente inaspettata e ancora poco frequentata. Se poi si ha un po’ più di tempo, vale la pena noleggiare un’auto e andare alla scoperta dei dintorni, visitando alcune delle cantine più grandi d’Europa e degustando ottimo vino, siti archeologici come Orheiul Vechi, monasteri rupestri e fortezze come Soroca e i villaggi azzurri, come il delizioso Butuceni. Ci sono voli da Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Verona e Venezia.

Un’altra meta insolita da vedere con la bella stagione è Timisoara, in Romania, conosciuta per la sua antica storia industriale, tanto da essere stata la prima città in Europa a dotarsi di lampioni elettrici. Nonostante non sia ancora turisticamente molto conosciuta, ha la caratteristica di possedere il maggior numero di edifici e monumenti storici della Romania. Inoltre, per la somiglianza con la capitale austriaca, è stata soprannominata “la piccola Vienna”. Ci sono voli da Bergamo, Ciampino, Venezia Treviso, Bari e Bologna.

E infine, visitate Vilnius, in Lituania, una della Capitali più deliziose che si possano visitare. Tutta rigorosamente a piedi. Molte delle attrazioni turistiche, infatti, si trovano nel centro storico, dichiarato sito Patrimonio dell‘Umanità dell‘Unesco dal 1994. Vale la pena aggirarsi per le stradine del ghetto ebraico e di Uzupis, il quartiere degli artisti che da oltre vent’anni ospita scrittori, intellettuali e pittori, una “repubblica” autonoma, con tanto di costituzione e di presidente. Non lontano dal centro c’è poi una strada lunghissima, Gedimino, la via dello shopping, degli uffici e dei locali. È anche la strada su cui si affaccia il Museo delle vittime del genocidio o Museo del KGB. Da vedere per capire il Paese in cui si sta trascorrendo la vacanza. Ci sono voli diretti per Vilnius da Milano Malpensa.