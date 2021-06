Wizz Air riparte con offerte pazzesche a partire da 4,99 euro

editato in: da

Wizz Air ha lanciato una promozione pazzesca per volare a meno di 5 euro. La compagnia aerea ha messo a disposizione 5.000 biglietti a 4,99 euro. Si potrà volare tra l’Italia e le isole greche e l’offerta è valida solo entro la mezzanotte del 23 giugno.

Naturalmente, la tariffa aerea è valida per il solo biglietto d’andata, ma sono incluse le spese amministrative ed è compreso un bagaglio a mano (oggi la maggior parte delle compagnie fa pagare anche quello).

In Grecia Wizz Air vola su Mykonos, Santorini, Rodi, Kos e Creta. Un’ottima occasione per prenotare una vacanza in Grecia, dove diventa sempre più facile andare. Proprio nelle ultime ore il governo greco ha addirittura aggiornato le regole d”ingresso nel Paese: il riconoscimento dei test rapidi e l’innalzamento del limite di età per i bambini che da 6 anni passa a 12.

Tra l’altro, la Grecia è stato il primo Paese a introdurre le isole Covid-free, dove gli abitanti sono stati vaccinati per primi e il cui esempio è stato ripreso anche da noi italiani. La Grecia, quest’anno, è anche il secondo Paese al mondo con il maggior numero di Bandiere Blu. A Rodi, per esempio, imperdibile è la baia di Anthony Quinn dove l’attore ha impersonato il personaggio di Zorba nel film “Zorba il greco” nel 1964.

A Creta, dove sventolano ben 33 Bandiere Blu, da non perdere è la piccola baia di Marathi, a circa 14 km da Chania, con acque cristalline riparata dai venti, tanto da essere scelta d’estate da molte famiglie. A Kos, invece, la spiaggia più bella è quella di Lambi, situata nella costa Nord dell’isola, una zona spesso ventosa e quindi meta ambita dagli amanti del surf e del kite.