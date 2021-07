Wizz Air: l’offerta per volare in Italia a soli 4,99 euro

editato in: da

Le vacanze sono alle porte, ma in molti non si sono ancora organizzati. Ma niente paura perché è ora possibile prenotare voli a basso costo e a prezzi mai visti prima. La compagnia aerea Wizz Air ha infatti lanciato una promozione imperdibile per volare in alcune destinazioni italiane a soli 4,99 euro. Biglietti a prezzi stracciati e che si possono acquistare solo oggi 9 luglio 2021.

A disposizione ci sono ben 30.000 biglietti e con costi amministrativi inclusi, ma anche un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) incluso, mentre un bagaglio trolley e bagaglio da stiva saranno soggetti a un supplemento. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate sul sito e tramite l’app mobile WIZZ e per il volo di solo andata.

Per esempio potreste scegliere di volare da Milano Linate verso Bari che, oltre ai tesori millenari della Bari Vecchia, regala delle gemme architettoniche più recenti e assolutamente imperdibili. Basti pensare al Teatro Margherita a fronte del porto, inaugurato originariamente nel 1914, che è uno degli edifici più amati e riconosciuti della città. Senza dimenticare che questo luogo è un’ottima base per esplorare molte delle destinazioni marittime della Puglia, che è anche una delle regioni più amate d’Italia.

Oppure, potreste approfittare di questa offerta per andare a Olbia, una località importante per la Sardegna perché rappresenta uno dei principali punti di accesso all’isola. Le sue origini sono molto antiche così come testimoniano i diversi ritrovamenti rinvenuti nella città. Senza dimenticare la sua vicinanza con alcune delle principali mete balneari di questa meravigliosa isola nostrana.

Infine, per soli 4,99 euro potreste trascorrere le vacanze a Lampedusa e partendo da Milano Malpensa per soli 9,99. Un paradiso che è l’isola maggiore dell’Arcipelago delle Pelagie, nel cuore del Mediterraneo. Una bellezza vera a metà strada tra la Sicilia e la Tunisia. Infatti, nonostante sia a tutti gli effetti sotto il territorio italiano, Lampedusa è geologicamente parte dell’Africa e rappresenta il punto più meridionale d’Italia. Sembrerà infatti strano, ma quest’isola si trova più a sud rispetto alle città di Tunisi e Algeri.

Insomma, non resta che approfittare di questa offerta Wizz Air per correre a scoprire alcune delle mete più belle del nostro Paese.