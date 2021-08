Wizz Air, migliaia di biglietti aerei a partire da 9,99 euro

editato in: da

Chi non sarebbe invogliato a rifare la valigia e partire di nuovo quando ci sono offerte di questo tipo? La compagnia aerea Wizz Air ha messo in vendita 50mila biglietti aerei alla cifra di 9,99 euro a tratta per tantissimi voli in partenza dall’Italia.

L’offerta dura solo oggi, quindi c’è poco tempo per pensare a una destinazione e prenotare. Si può volare a partire dal 15 ottobre. E sono tantissime le mete dove è bello andare in autunno, in Italia e in Europa. L’importante è ricordarsi che, a partire dal 1° settembre, per salire a bordo di un aereo è obbligatorio avere il Green Pass.

Avete mai pensato di visitare la Polonia? In questo Paese è molto facile viaggiare adesso, non è necessario compilare alcun PLF prima di farvi ingresso e non viene chiesto il Green Pass nei luoghi al chiuso (ristoranti, musei ecc.). C’è un’offerta per volare a Danzica, sul Mar Nero, da non farsi sfuggire. Danzica è una città vivace, ricca di storia e di fascino ed è una nota meta low cost. È una città dalla triplice faccia. I polacchi, infatti, la chiamano “Trójmiasto” (“tripla città”), in quanto è composta dall’unione di Gdansk, il centro economico principale, Gdynia, l’antico villaggio di pescatori, e la località balneare di Sopot, nota anche come la “Rimini del Baltico”. Ciascuno scegliere l’aspetto che più gli aggrada.

In Grecia, a ottobre il clima è ancora mite, specie sulle isole. Ci sono voli Wizz Air in offerta per volare da Atene a Mykonos, Santorini, Zante, Creta e Corfù. Se doveste chiederci consiglio noi vi consiglieremmo di andare nelle isole delle Cicladi, che in quel periodo sono sicuramente poco frequentate dai turisti e quindi anche meno care, essendo notoriamente una le isole più care della Grecia. Ma visitare la Capitale è sempre una buona idea. Il Partenone, l’Acropoli, piazza Syntagma, sono luoghi che non possono mancare in un viaggio ad Atene, ma tra i vicoli e le piazze della città si nascondono altrettanti tesori e meraviglie da scoprire.

Infine, vi segnaliamo una destinazione che, quest’estate, ha ricominciato ad attrarre molti turisti italiani: l’Islanda. Tra le nuove rotte raggiunte dalla compagnia low cost, infatti, c’è anche Reykjavik e l’autunno è il momento ideale per andarci per diversi motivi: non fa ancora quel freddo polare che arriva d’inverno (e questo è già importante); si iniziano a vedere le prime aurore boreali (qualcuno l’ha vista anche in questi giorni, ma ci vuole molta fortuna); inizia il periodo di bassa stagione per i viaggi in Islanda e quindi, oltre a trovare maggiore disponibilità negli hotel, anche i prezzi sono più bassi (l’Islanda è sempre stato un Paese piuttosto costoso).

Per concludere, notizia di poco fa, l’Italia riapre ai viaggi extra Ue. Il che significa che, per fare rientro in Italia dai Paesi dell’elenco D, fino al 25 ottobre (almeno per ora) non sarà più necessario sottoporsi a quarantena. Di questo elenco fanno parte, per esempio, l’Albania, Bosnia ed Erzegovina, la Giordania, il Kosovo, la Moldavia, il Montenegro, il Regno Unito, la Serbia e l’Ucraina, tutte mete da prendere in considerazione.