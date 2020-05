Wizz Air, biglietti scontati per volare in tutta Europa

editato in: da

Sta tornando il sereno anche per chi ama viaggiare, ed è tempo di iniziare ad organizzare la prossima vacanza. Con Wizz Air, potrete usufruire di uno sconto incredibile per volare in tutta Europa, un’occasione da non perdere per acquistare biglietti a prezzi imbattibili.

La compagnia aerea low cost festeggia oggi i suoi 16 anni di attività, e per questo ha deciso di lanciare un’offerta dedicata a tutti i suoi passeggeri. Prenotando un volo nelle prossime ore, riceverete uno sconto del 16% e potrete aggiungere il sevizio Flex ad appena 1 euro, così da garantirvi tantissimi vantaggi tra cui la possibilità di cambiare volo online senza penali e di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto sul conto Wizz in caso di cancellazione. La promozione è valida su tutto il network europeo, ma dovrete affrettarvi: scade infatti quest’oggi, martedì 19 maggio, alle ore 25:59.

Questa è l’occasione perfetta per guardare al futuro e programmare un weekend fuori porta, in compagnia di amici o della vostra dolce metà. Le opportunità sono davvero tantissime, non dovrete far altro che scegliere la destinazione preferita e preparare le valigie. Volete qualche consiglio sulle mete più economiche e affascinanti da visitare nei prossimi mesi?

Se partite dall’aeroporto di Napoli, non lasciatevi sfuggire la possibilità di raggiungere Vienna a prezzi che vanno da appena 9,99 euro. La capitale austriaca è un vero gioiello di arte e architettura, la meta perfetta per sorprendere il vostro partner. Regalatevi un viaggio alla scoperta della Vienna imperiale, tra splendidi palazzi e castelli magnificenti: potrete ammirare lo spettacolo della Reggia di Schönbrunn e il suggestivo castello del Belvedere, senza rinunciare però ad una romantica passeggiata nel verde del Prater.

Da Venezia potete invece volare verso Bucarest a partire da appena 14,99 euro. La splendida perla rumena è una delle città più ricche dell’Europa orientale, dal punto di vista culturale e architettonico. E non è un caso se viene chiamata la Piccola Parigi dell’Est: qui potrete godere di atmosfere suggestive e di panorami mozzafiato, a partire dal famoso Palazzo del Parlamento. Sapevate che è l’edificio più pesante al mondo, e probabilmente anche uno dei più costosi? Un vero record.

Infine, da Bari potete raggiungere Cracovia trovando biglietti a partire da 14,99 euro. La città offre tantissime attrazioni da visitare, tanto da essere considerata a pieno titolo la capitale culturale della Polonia. Non perdetevi una passeggiata tra le viuzze del suo centro storico, inserito tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO per il suo inestimabile valore storico e architettonico. Poi lasciatevi stupire dall’imponente castello di Wawel, un tempo residenza reale e oggi scrigno di bellezze uniche al mondo.