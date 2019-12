Wizz Air, biglietti scontati fino a mezzanotte

editato in: da

Non è il “Cyber Monday” bensì il “Pink Monday” quello che ha lanciato la compagnia aerea Wizz Air, mettendo in vendita online migliaia di biglietti aerei scontati del 30%.

L’offerta è valida per chi acqusita un volo il 2 dicembre, per sé o da regalare a Natale ad amici e parenti. Non c’è limite di data per quanto riguarda invece la partenza.

Wizz Air offre opera su oltre cento rotte di 14 diversi Paesi partendo da 14 aeroporti in Italia.

Tra le migliori destinazioni che vi sonsigliamo di visitare, raggiunte dalla compagnia, c’è Bucarest, in Romania, una città ancora poco turistica. Oggi Bucarest sta vivendo una fase di grande sviluppo. Imperdibile è una passeggiata lungo la strada principale del centro storico, Calea Victoriei, il passeggio suggestivo che collega Plata Victoriei con Plata Revolutiei e Piața Națiunile Unite, e dove si aprono i negozi più importanti e alla moda, i musei, i teatri e le biblioteche.

Spicca tra l’altro il bell’edificio della Biblioteca Centrală Universitară Carol I. All’estremità di questa grande arteria si trova il palazzo del parlamento, massiccia vestigia dell’epoca di Ceausescu e secondo edificio al mondo per grandezza ed estensione (occupa infatti un’area di 330.000 metri quadrati). Prima di partire, fate tappa nelle imperdibili terme di Bucarest.

Un’altra città perfetta per un weekend low cost è Skopje. Un fatto interessante è la storia di questa città: Skopje, infatti, è stata conquistata da differenti popoli in epoche diverse e questo ha lasciato numerose tracce, visibili nei monumenti e nei resti archeologici della zona. La Capitale della Macedonia ha un bellissimo centro dominato dalla maestosa fortezza del VI secolo e si possono ancora visitare il mercato ottomano di Bezisten e i Bagni Daut Pascià del 1400. Inoltre, il fiume Vardar che la attraversa accresce ulteriormente il valore della città.

Una meta da non perdere per nulla al mondo è poi Varsavia, detta anche la “Parigi del Nord”. Merito dei suoi sontuosi palazzi neoclassici e dei larghi viali alberati. La splendida Capitale della Polonia è tra le mete più ambite di tutta la nazione ed è in grado di stupire grazie a scorci suggestivi e alle innumerevoli attrazioni che testimoniano la sua lunga (e spesso difficile) storia. Se avete solo un weekend, non dimenticate di perdervi nella Città Vecchia, visitare il Castello Reale e passeggiare per il Parco Lazienkiv.

@123rf