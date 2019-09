William e Kate visiteranno il Pakistan a ottobre

editato in: da

È ancora presto per conoscere i dettagli, ma qualche giorno fa la notizia è stata confermata: tra poche settimane il principe William e la sua consorte, Kate Middleton, si recheranno in Pakistan per il loro tour ufficiale d’autunno.

I duchi di Cambridge partiranno il prossimo 14 ottobre 2019, e probabilmente rimarranno in viaggio solamente per quattro giorni, facendo rientro a Londra il 18 dello stesso mese. Già da tempo si parlava infatti del desiderio di Kate e William di ridurre il più possibile il tempo trascorso lontano dai loro bambini, soprattutto ora che l’ultimogenito Louis è ancora così piccolo. La royal family aveva compiuto il suo ultimo tour ufficiale tra Svezia e Norvegia nel gennaio 2018, quando la duchessa era ancora in dolce attesa. Poi Kate si è presa qualche mese di congedo per crescere il suo bambino, mentre William ha continuato a viaggiare da solo per ottemperare ai suoi impegni ufficiali.

Tra qualche settimana, i coniugi saranno in Pakistan dove parteciperanno a un evento speciale presso l’Aga Khan Centre, ospitato da Sua Altezza l’Aga Khan. L’incontro è volto a stringere un’ancora più forte relazione tra i due Paesi, che godono già di legami storici. Questa sarà la prima visita ufficiale alla nazione dal 2006: in quell’anno, il principe Carlo e sua moglie Camilla si sono recati in Pakistan per l’ultima volta. Ora saranno Kate e William a prendere parte al prossimo tour che condurrà la royal family nel paese asiatico.

Non sono ancora state rilasciate informazioni in merito alle tappe che i duchi di Cambridge affronteranno nel corso del loro viaggio: ulteriori notizie, è stato rivelato, verranno comunicate nei prossimi giorni. Quel che è certo è che questo tour ha suscitato grande clamore. Proprio negli scorsi giorni il gossip aveva tanto parlato della possibile quarta gravidanza di Kate Middleton, e la sua prossima partenza sembra smentire nettamente queste indiscrezioni. La duchessa ha già sofferto, nelle tre precedenti gestazioni, di un’importante forma di iperemesi gravidica che l’ha costretta a stare a letto per diverse settimane, ed è probabile che se fosse nel primo trimestre di una nuova gravidanza non potrebbe concedersi un viaggio di questo tipo.

E mentre si continua a vociferare del tour dei duchi di Cambridge, il principe Harry e Meghan Markle sono già nel bel mezzo del loro viaggio in Africa. Per loro è la prima volta da neogenitori del piccolo Archie, ed è proprio il bambino la vera star di questo tour. Nei prossimi mesi, infine, dovrebbero partire anche il principe Carlo e sua moglie Camilla, per un viaggio in Nuova Zelanda.