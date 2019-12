Whoopi Goldberg innamorata della Puglia: il suo tour in Italia

editato in: da

Solo qualche ora fa, Whoopi Goldberg è arrivata in Puglia e si è messa in viaggio alla scoperta delle sue meraviglie segrete. L’attrice è rimasta piacevolmente sorpresa da ciò che ha visto, ed è solamente al primo giorno del suo tour. Ha ancora molto da ammirare, e siamo sicuri che al suo ritorno a casa lascerà qui un pezzetto del suo cuore.

La Puglia è una località molto amata dai turisti, e sono tantissime le star – italiane e internazionali – che vi si recano in vacanza. Mare splendido, acque cristalline e buon cibo della tradizione salentina: cos’altro si può desiderare per qualche giorno in totale relax? Non ci sorprende dunque che Whoopi Goldberg abbia scelto questa splendida meta per staccare un po’ la spina. L’attrice si trovava infatti in Italia, e più precisamente a Bassano del Grappa, per presentare il suo libro “The Unqualified Hostess”, ospite presso la famosa libreria Palazzo Roberti.

Così, la Goldberg ha deciso di allungare un po’ il suo viaggio ed è atterrata in Puglia, presso l’aeroporto del Salento. I motivi di questa sua scelta? Li ha spiegati l’attrice stessa in alcuni video pubblicati tra le sue storie di Instagram – dove, tra l’altro, continua a documentare tutte le tappe del suo tour italiano. “La Puglia ha per me un grande significato: è la casa della famiglia del mio miglior partner lavorativo, i suoi nonni venivano dalla Puglia” – ha rivelato Whoopi. E lei stessa ha scoperto in questa terra qualcosa di meraviglioso, di cui non riesce più a fare a meno.

Tanto che l’attrice sta pensando di acquistare una casa per trascorrere qui le sue future vacanze, e per questo motivo è oggi in visita nel Salento: è alla ricerca del luogo perfetto per il suo relax estivo. La sua prima tappa è Marina Serra di Tricase, piccolissimo rione affacciato sul mare. La sua particolarità? La presenza di una piscina naturale dai colori splendidi e dalle acque turchesi, sorta su preesistenti cave di tufo abbandonate e grotte marine. Dominata dal promontorio del Calino e da Torre Palane, questa insenatura è una vera meraviglia della natura.

In zona ci sono tante altre splendide calette, nate dalla conformazione rocciosa della costa pugliese. Sembra essere davvero il luogo perfetto, immerso nella tranquillità e isolato dal resto del mondo, dove trascorrere giorni felici e spensierati. Ma il tour italiano di Whoopi è appena iniziato, e in Puglia ci sono tante altre meraviglie da scoprire. Su quale località ricadrà la sua scelta finale?