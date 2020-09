Vueling, voli in offerta per viaggiare fino a fine giugno 2021

editato in: da

C’è chi non resiste al richiamo del viaggio e c’è chi, invece, a causa della situazione che stiamo vivendo non se la sente di salire a bordo di un aereo e volare su altri bellissimi lidi. Tuttavia, la compagnia aerea Vueling ha deciso di guardare oltre.

Infatti, il vettore spagnolo ha lanciato una serie di offerte per volare in tutta Europa dal 21 settembre 2020 fino al 30 giugno 2021. Acquistando un biglietto entro l’8 settembre del corrente anno avrete, quindi, la possibilità di volare in un arco temporale di circa un anno e visitare diverse spettacolarità del Vecchio Continente.

Autunno, Natale, Capodanno, inverno, primavera e persino l’inizio dell’estate a prezzi vantaggiosissimi e con cambio di data e orario gratuito. Certo, difficile scegliere una meta se il viaggio non è imminente, ma i nostri consigli vi ispireranno sicuramente.

Per esempio, a partire da soli 13,99 euro potreste decidere di atterrare ad Alicante. Località situata in piena costa Blanca e il cui Il centro storico, che si estende ai piedi della fortezza, offre un’interessante testimonianza dell’architettura civile e religiosa della zona. Una bellissima città di mare in cui basta svoltare l’angolo e abbandonare le vie più turistiche, per ritrovare l’atmosfera che ispirò i versi di Prévert. I voli per Alicante partono dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Alta località da visitare approfittando di questa imperdibile offerta Vueling è Barcellona. Un vero e proprio capolavoro di arte e bellezza e in cui perdersi tra opere meravigliose e passeggiate che entrano nell’anima. Non a caso, il cuore della Catalogna è centro di nuove tendenze nel mondo della cultura, della moda e della gastronomia. I voli per Barcellona partono da 16,99 euro e dagli aeroporti di Bologna, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Napoli.

Infine, se amate i paradisi terrestri non potete lasciarvi scappare i voli da soli 13,99 euro per Ibiza. Straordinaria isola dell’arcipelago delle Baleari e in cui lasciarsi cullare da un mare cristallino che toglie davvero il fiato. Inoltre, da qua sarà possibile raggiungere con pochi minuti di traghetto anche un altro sogno ad occhi aperti: Formetera. Un’isola piccola e tranquilla, perfetta per chi vuole rilassarsi e ricca di lunghe spiagge, cale dorate, mare limpido e campi di cereali. I voli per Ibiza partono dall’aeroporto di Milano Malpensa e Roma Fiumicino.