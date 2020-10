Vueling, voli a metà prezzo per viaggiare fino a fine marzo

editato in: da

Altre nuove offerte per poter volare a costi veramente bassissimi arrivano da Vueling, compagnia aerea low cost spagnola, che ha deciso di lanciare una promozione per viaggiare a metà prezzo e fino al 31 marzo del 2021.

Degli sconti piuttosto singolari, poiché per accedervi è necessario prenotare e lasciare i dati, per poi ricevere entro qualche giorno un’e-mail con un codice sconto del 50%, che potrà essere utilizzato per volare entro la fine del mese in cui sboccia la primavera.

Tuttavia c’è da affrettarsi, l’offerta è valida per sole 48 ore. Questa, infatti, scade alla mezzanotte del 22 ottobre e consente di acquistare biglietti per le tariffe Optima, TimeFlex e Family. Inoltre, è sempre incluso un cambio volo gratuito.

Tantissime sono le destinazioni da poter raggiungere con l’offerta lanciata da Vueling. Per esempio, partendo da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino potreste atterrare ad Aalborg in Danimarca, inserita anche dal New York Times nella Top 10 dei luoghi da visitare nel 2019. Una città davvero ricca di siti di interesse tra cui le sue casette multicolore dalle grandi porte antiche. Inoltre, camminando per le vie cittadine sarà facilissimo imbattersi in musei molto curiosi, così come in chiese storiche e dal fascino immenso. Per gli amanti della natura, invece, ci sono diversi percorsi nel verde.

Oppure, un’altra meta in cui atterrare approfittando del 50% di sconto lanciato da Vueling è Dubrovnik in Croazia. Una città dove ogni angolo, vicolo e stradina nasconde tesori. Non a caso, Dubrovnik è circondata da 1940 metri di mura medievali che si sono conservate nei secoli nella loro forma originaria. Il territorio intorno alla città vecchia, invece, è coperto da una rigogliosa vegetazione mediterranea, numerosi giardini e arboreti, colture di limoni e aranci, piante tropicali e subtropicali. I voli per questa meta croata partono dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Genova, Milano Malpensa, Palermo e Torino.

Infine, perché non usufruire di questa imperdibile offerta per andare ad ammirare uno dei fenomeni naturali più incredibili del mondo? Parliamo dell‘aurora boreale, che potrete osservare volando a Reykjavík, capitale d’Islanda. Una straordinaria città fondata dai vichinghi e che riesce a essere bollente e ghiacciata al tempo stesso. Qui, infatti, il fermento musicale e culturale di teatri, gallerie e design si stempera nelle acque calde delle piscine geotermiche pubbliche. I voli per la capitale della terra del ghiaccio e del fuoco partono dagli aeroporti di Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma e Torino.