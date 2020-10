Vueling, le offerte imperdibili di Halloween

editato in: da

In occasione della festa di Halloween Vueling lancia un’offerta imperdibile proponendo a tutti i fedeli viaggiatori voli con prezzi scontati. Per aderire alla promozione basta prenotare entro il 30 ottobre per volare, poi, dal 30 novembre e fino al 31 ottobre 2021 verso diverse destinazioni, tra cui l’Italia. Un tempo davvero lungo per programmare nei minimi dettagli la vacanza dei propri sogni, un weekend romantico o avventuroso, con la possibilità di un cambio di volo gratuito.

L’occasione perfetta, dunque, per volare verso Firenze. Partendo dall’aeroporto di Palermo si può atterrare in pochissimo tempo nella città d’arte toscana a soli 28,97 euro ad andata e a persona. Qui si può girare tra le antiche botteghe fiorentine, scoprire la bellezza del Duomo, del Campanile di Giotto, del Battistero e della Cupola del Brunelleschi per poi sognare sul Ponte Vecchio. Città d’arte e musei: da visitare gli Uffizi, Palazzo Vecchio e la stupenda Galleria dell’Accademia per poi lasciarsi andare a tavola, in una delle tante osterie tipiche.

Da Roma Fiumicino si può poi raggiungere Catania. Il viaggio ad andata e a persona costa 28,97 euro e una volta nella città siciliana si possono scoprire monumenti e palazzi dallo stile barocco, meraviglie architettoniche riconosciute anche dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il viaggio all’insegna della bellezza si sposta tra i mercati, dove assaporare le tradizioni e respirare la vera aria caotica cittadina. Da vedere anche il Monastero dei Benedettini, considerato uno dei più grandi complessi monastici d’Europa, e da provare un’escursione guidata sull’Etna. Un’esperienza da favola.

Infine, da Palermo si può raggiungere la Capitale. Un volo costa sempre 28,97 euro solo andata e a persona. Chi è già stato a Roma, dopo aver visto il Colosseo può dirigersi verso posti insoliti e meno noti, come il Colle Aventino da cui si può ammirare la Cupola di San Pietro da una piccola fessura della serratura; visitare il Quartiere Coppedè, tra la Salaria e la Nomentana, ricco di case dalle forme bizzarre che ricordano le fiabe e scoprire il Quartiere Flaminio che ospita una stradina dallo stile britannico, con casette che ricalcano lo stile di Notting Hill e Chelsea. Un vero incanto.