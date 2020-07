Vueling, l’offerta da non perdere per volare nel 2021

editato in: da

A meno che non siate amanti del last minute, probabilmente avrete già organizzato la vostra vacanza estiva. Ma se vi piace volare con la fantasia, perché non iniziate a pensare ad un bel viaggio da regalarvi il prossimo anno? Vueling propone, a questo proposito, un’offerta davvero strepitosa.

La compagnia aerea low cost sta infatti promuovendo i suoi voli per il 2021, e ha deciso di farlo davvero in grande stile. Dopo una stagione difficile, le cui conseguenze si sono fatte sentire notevolmente anche a livello turistico, è tempo di guardare avanti. Con la nuova offerta Vueling, avrete l’occasione perfetta per concedervi una vacanza strepitosa. Prenotando il vostro volo da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2021, avrete il 21% di sconto per viaggiare con le tariffe Basic, Optima e Family.

La promozione è valida su tutto il network europeo, per gli acquisti effettuati online o mediante l’applicazione della compagnia aerea: per ottenere lo sconto, dovrete inserire il codice 21DISCOUNT nell’apposito campo che vi apparirà durante la prenotazione. Dovrete però affrettarvi, perché l’offerta termina il 5 luglio 2020, e sono disponibili unicamente 20.000 biglietti. C’è ancora un’altra novità: se temete che sia troppo presto per acquistare il vostro volo, Vueling offre la possibilità di fare un cambio gratuito.

Insomma, perché non approfittare di questa incredibile opportunità? E se siete indecisi sulla destinazione, lasciatevi ispirare dai nostri consigli. Per chi ha sempre sognato di scoprire le bellezze della Spagna, la scelta giusta potrebbe essere Bilbao: fuori dalle classiche rotte turistiche, la cittadina ha numerose sorprese per voi. Non potrete che rimanere a bocca aperta ammirando i perfetti contrasti che fanno di questa città un luogo dove perdersi nell’antico quartiere medievale di Casco Viejo e, poco dopo, passeggiare davanti al futuristico edificio che accoglie il Guggenheim Museum.

In Francia, invece, potrete optare per Marsiglia. Splendida città multietnica affacciata sul mar Mediterraneo, vi regalerà grandi emozioni: dagli affascinanti edifici barocchi al caos del porto, dai negozi di lusso lungo La Canebière ai mercatini più esotici di Le Panier, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Se, infine, volete già organizzare la vostra prossima vacanza estiva, che c’è di meglio della Grecia? Una delle mete emergenti è senza dubbio Preveza, deliziosa località marinara dell’Epiro, dove si susseguono chilometri di spiagge incantevoli lambite da acque cristalline.