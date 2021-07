Vueling, per l’anniversario lancia le offerte per viaggiare

editato in: da

Vueling, compagnia aere low cost spagnola, compie 17 anni e per festeggiare il suo anniversario ha deciso di lanciare tantissime offerte per viaggiare dal dal 2 agosto fino al 31 ottobre 2021.

Fino al 25 luglio si ha, infatti, la possibilità di prenotare posti a partire da soli 17 euro e per diverse destinazioni in Italia e in Europa.

Per esempio, dall’aeroporto di Firenze sarà possibile scegliere tra le 15 connessioni con, non solo l’hub internazionale della compagnia di Barcellona El Prat, ma anche con alcune tra le mete italiane più richieste come Catania, Palermo, Lampedusa e la città sarda di Olbia. Ma tanti viaggi, e in mete da sogno estive, sono possibili anche oltre i confini italiani. Partendo da Firenze, infatti, si può scegliere di visitare città come Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga, Copenaghen e, a partire dal mese di agosto, anche la capitale spagnola Madrid.

Tanti voli in offerta anche per chi parte da Roma Fiumicino da dove ci sono ben 23 connessioni di Vueling. A partire dall’inizio del mese, si può volare alla volta della bellissima Lampedusa oppure scegliere tra le Isole Baleari come Palma di Maiorca, Ibiza e Minorca oppure le Canarie con la rotta Roma-Gran Canaria. In Grecia, le destinazioni raggiungibili non sono solo le isole di Mykonos e Santorini, tra le Cicladi più note per la stagione estiva, ma anche Cefalonia e Rodi oppure Zante, Creta, Preveza-Lefkada e Corfù, dal mese di agosto. Infine, tra le città visitabili ci sono Valencia, Malaga, Alicante, Bilbao, Dubrovnik, Spalato, Parigi, Londra Gatwick e Amsterdam.

Voli in partenza anche da Milano Malpensa dove ci sono 4 rotte disponibili verso cui poter volare durante tutta l’estate: Barcellona, Bilbao, Ibiza e Parigi Orly.

Infine, Barcellona è collegata anche con altri 12 aeroporti italiani quali Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Ancona, Pisa, Alghero, Genova e Torino.

Insomma, Vueling festeggia il compleanno in grande stile e con offerte davvero imperdibili.

Ricordiamo, tuttavia, che il prezzo indicato è a tratta e a persona e che la promozione è valida solo per le tariffe Basic, Optima e Family, per voli diretti (senza coincidenze) operati da Vueling, che questa offerta non è cumulabile con altre promozioni e che è valida per gli acquisti effettuati tramite il sito o l’app mobile della compagnia aerea.