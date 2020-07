Vueling, da agosto tante nuove destinazioni da scoprire

editato in: da

Dalle città d’arte a quelle di mare, dalla Grecia alla Spagna, passando per Vienna, Ibiza, Parigi. Sono tante le rotte confermate dalla Vueling, la compagnia aerea a low cost spagnola di International Airlines Group, a cui si aggiungono tutta una serie di nuovi voli verso le destinazioni europee ed italiane più amate dai viaggiatori.

Una bella notizia per chi non vuole rinunciare alle vacanze estive ed è propenso a programmare anche fughe più brevi per esplorare tutto il mondo. Dopo il lungo stop dei voli, a causa dell’epidemia che ha coinvolto tutto il mondo, infatti, il turismo ha subito forti rallentamenti; ora però che gli aeroporti stanno riaprendo la compagnia aerea è pronta a far trovare le sue migliori proposte e lo fa presentando il suo carnet viaggi, dove si nota immediatamente un importante incremento dell’offerta di voli per il mese di agosto.

Da oggi è infatti possibile acquistare biglietti per viaggiare da 15 aeroporti verso 45 destinazioni italiane ed europee, mentre a livello europeo la compagnia opererà fino a 240 rotte in tutto il Vecchio Continente, arrivando a quasi 2.800 voli settimanali.

Da Roma Fiumicino, dunque, rispetto a luglio raddoppiano le offerte con ben 20 collegamenti diretti verso la Grecia, per raggiungere Rodi, Kerkyra, Irakleion, Mykonos, Tyra, Zante e Santorini; oppure in Spagna, verso Valencia, Malaga, Alicante, Ibiza, Minorca, Palma di Maiorca. Non mancano poi rotte verso Lampedusa, Spalato e Dubrovnik, Barcellona El Prat, Parigi Orly e Amsterdam.

Crescono a 9 invece i collegamenti d’agosto per chi viaggia su Firenze. Da qui si potranno raggiungere Monaco di Baviera, Vienna, Barcellona El Prat, Amsterdam, Madrid, Londra Gatwick, Parigi Orly, Palermo e Catania.

Milano Malpensa guadagna un collegamento con Bilbao, rotta che si aggiunge a quelle già servite verso Barcellona El Prat, Parigi Orly e Ibiza; mentre da Venezia sarà possibile viaggiare verso Barcellona e, dal 2 agosto, verso Parigi Orly.

Novità assoluta, invece, sono le nuove rotte da Torino e Alghero verso Barcellona El Prat con ben 2 collegamenti settimanali ciascuno per tutto il mese di agosto e le rotte da Cagliari e Olbia verso Barcellona, attive dalla seconda metà di luglio. Rimangono, infine, i collegamenti già attivi a luglio per le rotte Bari-Barcellona, Napoli-Barcellona, Pisa-Barcellona, Bologna-Barcellona e quelli dagli aeroporti di Catania e Palermo, entrambi verso Barcellona e Firenze.

Insomma, chi vuole mettersi in viaggio ora può farlo in tutta sicurezza, rispettando sempre e comunque tutte le regole in vigore sia dal Paese da cui si parte che di quello in arrivo. Per viaggiare sicuri in aereo basta rispettare poche e semplici regole e la vacanza sarà meravigliosa e senza pensieri, se non quello di dedicarsi ad un periodo di relax e divertimento.