Volotea: nuovo volo low cost da Milano a Pantelleria

editato in: da

Alla scoperta di tre delle isole più belle del Mar Mediterraneo, approfittando delle offerte di Volotea, che mette in vendita migliaia di biglietti.

La nota compagnia aerea low cost Volotea ha deciso di puntare in maniera netta su uno degli aeroporti più attivi d’Italia, Milano Bergamo. Nonostante il clima sia ancora incerto, con giornate che non somigliano affatto a quelle che ci si aspetterebbe a maggio, l’estate è ormai dietro l’angolo. Ciò vuol dire che molti turisti, italiani e stranieri, stanno organizzando le proprie vacanze.

Che si tratti di soste lunghe o brevi, sarà possibile tornare a fare affidamento su Volotea, passando per Milano Bergamo, per raggiungere Pantelleria, Olbia e Lampedusa. Sono infatti stati ripristinati i collegamenti estivi per queste splendide mete.

A partire dall’11 maggio sarà possibile approfittare di due voli settimanali per Pantelleria. Questi sono stati organizzati in modo da soddisfare le maggiori richieste, che si convogliano nel fine settimana. Per questo motivo gli aerei prenderanno il volo sabato e domenica, per un totale di 10.500 biglietti a disposizione. Stessa logica adottata per Lampedusa, con le rotte che torneranno a essere attive dalla stessa data. In questo caso però i biglietti a disposizione saranno 12.600. Il discorso cambia invece per Olbia, che rientra tra le rotte esclusive del vettore. I voli partiranno dal 31 maggio in poi, con un massimo di nove frequenze settimanali. Numeri che ovviamente portano a un netto aumento del totale di biglietti in vendita, pari a 33.000.

Tutti avranno così modo di recarsi presso tre delle isole più belle del Mar Mediterraneo. Collegamenti comodi e a prezzi decisamente concorrenziali, con la possibilità fin da subito di prenotare i propri biglietti. Andare in vacanza, rilassarsi e staccare la spina non vuol dire soltanto prendersi dai sette ai quindici giorni di tempo ad agosto. I voli low cost consentono di allontanarsi dal caos cittadino in ogni momento e, con i primi caldi, perché privarsi della possibilità di trascorrere qualche giorno in riva al mare.

Grazie alle tratte di Volotea sarà ancora più facile concedersi una breve pausa a Olbia, Lampedusa e Pantelleria. Una scelta che non fa che consolidare il rapporto con Milano Bergamo, che nel 2019 prevede 62.000 posti in vendita. Un netto incremento rispetto al 2018, che ha registrato 52.000 passeggeri, per un incremento del 196% rispetto al 2017.