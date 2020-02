Con Volotea voli ad aprile a prezzi imbattibili

editato in: da

È sempre così: nemmeno il tempo di mettere via l’albero di Natale che ci troviamo già a pensare alla Pasqua, che quest’anno cade verso la metà di aprile. Volete festeggiarla in modo diverso dal solito? Oppure semplicemente volete cambiare aria e regalarvi finalmente quel tanto atteso weekend da trascorrere fuori porta? L’offerta di Volotea potrebbe essere la soluzione al vostro problema.

La compagnia aerea low cost ha infatti deciso di premiare i suoi passeggeri con un’interessante promozione perfetta per le vacanze primaverili. Sul suo sito ufficiale sono disponibili centinaia di biglietti a partire da appena 9 euro per volare in alcune delle più belle città europee durante il mese di aprile. Non sappiamo fin quando durerà l’offerta, ma di sicuro i posti sono limitati: non lasciatevi dunque sfuggire l’occasione e correte a prenotare il vostro prossimo viaggio. Volete qualche esempio di volo scontato?

In partenza da Cagliari, ci sono biglietti per voli diretti a Deauville a prezzi davvero imbattibili. La cittadina francese, affacciata sul canale della Manica e situata in quello splendido tratto di litorale della Normandia conosciuto come la Costa Fiorita, è una località di villeggiatura balneare piuttosto famosa. Le sue piccole casette colorate, le sue eleganti ed esclusive boutique e una bellissima spiaggia hanno fatto del paese una meta turistica molto apprezzata anche dai vip. Non è raro infatti imbattersi in qualche star intenta a divertirsi presso il casinò locale.

Spostiamoci invece sulla Costa Blanca, dove possiamo trovare Alicante, nel sul della Spagna. Anche questa è una ridente località di villeggiatura estiva, rinomata soprattutto per le sue bellissime spiagge e per la sua movimentata vita notturna. Se state pensando che ad aprile qui non ci sia molto da fare, vi sbagliate. Potreste ad esempio approfittarne per scoprire il fascino del Castello di Santa Barbara, la più grande fortezza medievale del Paese, che domina dall’alto il golfo di Alicante. E se il tempo è bello, non perdetevi una visita all’isola di Tabarca, dove potrete trovare un piccolo villaggio fortificato ancora oggi abitato da pescatori. Con Volotea, potete volare da Napoli alla città spagnola a partire da 9 euro.

Infine, una delle perle estive per eccellenza, la splendida Palma di Maiorca. Da Verona potete raggiungerla a prezzi davvero stracciati – probabilmente perché non è ancora stagione per qualche bel tuffo. E allora concentratevi sulle sue meraviglie, la maggior parte delle quali sono racchiuse all’interno del centro storico della regina delle Baleari. L’imponente Cattedrale di Seu, ad esempio, merita assolutamente una visita. E lo stesso possiamo dire per il Palazzo Reale dell’Almudaina, un’antica fortezza araba completamente ristrutturata sino a dar vita ad un fantastico edificio gotico.