Volotea, voli a 9,00 euro per viaggiare fino a gennaio 2021

Siamo in pieno autunno e questo vuol dire che stanno per avvicinarsi ponti e feste comandate. E proprio per questo Volotea, compagnia aere low cost, ha deciso di lanciare delle offerte per viaggiare in tutta Europa, a partire da soli 9,00 euro, e fino all’11 Gennaio 2021.

Giusto in tempo per godersi qualche bel posto durante le vacanze autunnali e invernali. Tuttavia bisogna affrettarsi. La promozione, infatti, è valida fino al 2 ottobre incluso. Per cui ecco a voi una serie di consigli su dove poter atterrare a prezzi vantaggiosi.

Per esempio potreste volare in Germania, Paese che ultimamente ha definito l’Italia “un posto sicuro in cui andare in vacanza“. In particolare per soli 35,97 euro si potrebbe raggiungere Hannover, una città che offre un fascino di altri tempi e paesaggi naturali. Senza dimenticare, ovviamente, le prestigiose birrerie tedesche e i moderni centri commerciali. Il suggerimento che vi diamo è iniziare la visita dal centro storico, dove ci si può tuffare in un tempo che fu osservando bellissimi passeggi lungo i vicoli costeggiati da cattedrali, monumenti e sculture del XIV secolo. I voli per Hannover partono dall’aeroporto di Venezia.

Oppure potreste volare in Lussemburgo, unico Granducato esistente al Mondo e per soli 9,00 euro. La Capitale dell’omonima Nazione vanta la presenza di un centro storico ricco di movimento. La via principale, Gran Rue, è interamente adibita a percorso pedonale, con negozi e locali. Il punto focale del centro storico è Place d’Armes, ampia piazza circondata da alberi e che racchiude tutta l’area medievale della città, all’interno della quale vi sono alcuni tra i più importanti monumenti: il Palazzo Municipale e la colonna eretta in memoria di due poeti nazionali, Dicks e Michel Lentz. I voli per Lussemburgo partono dall’aeroporto di Venezia.

Infine, se il desidero principale è quello di esplorare l’Italia, la destinazione per le festività potrebbe essere Genova. Una città dal fascino incredibile poiché racchiusa tra la montagna e il mare. Inoltre, questo è un luogo frammentato tra passato e presente, crocevia di popoli e culture diverse e che ha colpito scrittori, poeti e cantautori, che nei loro versi hanno raccontato la sua bellezza, i suoi contrasti, la sua anima nascosta. I voli per Genova partono dall’aeroporto di Catania, Napoli e Palermo.

Insomma, le destinazioni da raggiungere grazie a Volotea e a soli 9,00 euro sono davvero tante. Non resta che scegliere dove andare.