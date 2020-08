Volotea, si vola in tutta Europa a partire da 9 euro

editato in: da

Ancora indecisi su cosa fare questa estate o già alla ricerca di mete per vacanze autunnali e, soprattutto, low cost? Qualunque sia la vostra necessità Volotea, compagnia aerea a basso costo, ha appena lanciato la soluzione ideale per voi.

Sono disponibili sul sito internet del vettore spagnolo una serie di offerte per volare in tutta Europa fino al 7 novembre 2020. Itinerari che partono da 9.00 euro (a tratta), ma solo se acquistati entro il 7 agosto 2020. Un’occasione da accaparrarsi subito per esplorare tutte le meraviglie del Vecchio Continente.

Molte le destinazioni in cui poter atterrare, a tal punto da avere l’imbarazzo della scelta. Ecco perché abbiamo deciso di darvi alcuni consigli utili a decidere la meta più adatta a voi.

Che dire di una vacanza last minute in Grecia? Tante le località da poter visitare in questo straordinario Paese, come la splendida Mykonos, isola che riesce a regalare angoli bellissimi da gustarsi con gli occhi a cuore e da vivere con lentezza. Da queste parti la cultura e la storia si fondono perfettamente con la natura incontaminata e il mare limpido. Senza dimenticare che l’isola è famosa anche per i numerosi ristoranti e locali. I voli per questo incantevole lembo di Terra partono dagli aeroporti di Napoli, Verona e Venezia.

Oppure, perché non fare un salto nella magica Nantes? Città francese in continua evoluzione a tal punto che, nel corso degli anni, si è trasformata in un interessantissimo centro culturale: fabbriche e cantieri ospitano oggi mostre e grandi eventi. Moltissime le opere d’arte visitabili in città tra cui la sua bianca e imponente Cattedrale, e il maestoso Castello dei Duchi di Bretagna. I voli per questa meravigliosa località partono dagli aeroporti di Cagliari e Olbia.

Infine, se la vostra voglia più grande è quella di fare una vacanza in Italia, la vostra scelta potrebbe essere un’isola-paradiso: Lampedusa. Un posto che sembra davvero uscito da un sogno e in cui le temperature rimangono piuttosto gradevoli anche in autunno inoltrato. Il luogo ideale per coloro che non vogliono arrendersi alla fine dell’estate e che amano la natura incontaminata. I voli per quest’isola magica partono dagli aeroporti di: Genova, Milano Bergamo e Torino.