Volotea: viaggia a Natale con biglietti a soli 9 euro

Nell’aria già comincia a sentirsi odore di feste natalizie. Ed è proprio per questo motivo che Volotea, compagnia aerea low cost, ha lanciato un’offerta imperdibile: voli a partire da 9 euro (a tratta) per viaggiare a Natale.

Ben 200.000 posti a disposizione per volare in tutta Europa. E per approfittare di questa speciale promozione c’è tempo fino a domenica andando sul sito del vettore a basso costo. Molte sono le mete a disposizione. Per questo motivo noi di SiViaggia abbiamo deciso di selezionare alcuni posti incredibili in cui volare entro le feste natalizie.

Cosa c’è di meglio che trascorrere le vacanze di Natale a Parigi? Certo, questa è una città meravigliosa sempre, ma durante questo periodo dell’anno diventa ancor più affascinante. Del resto, passeggiare tra le vie della Ville Lumière vuol dire essere totalmente inebriati dallo splendore delle illuminazioni. Un elemento decorativo urbano che ha contribuito a far diventare questa città meta di tantissimi viaggiatori e turisti di tutto il mondo. Tra le luminarie da non perdere consigliamo quelle degli Champs-Elysées, ma molto graziose anche quelle del Berci Village e dell’elegante rue Faubourg Saint Honoré. I voli per Parigi, a partire da soli 9 euro, decollano dall’aeroporto di Genova.

Dall’Italia è possibile volare per soli 9 euro anche in Lussemburgo. Stretto tra Germania, Francia e Belgio, questo piccolo Granducato è una nazione che offre la possibilità di andare alla scoperta di luoghi davvero incantati, come i numerosissimi castelli, le casematte sotterranee, gli edifici di origini medievale e i modernissimi grattacieli. A Natale, poi, diventa ancor più magico grazie alle illuminazioni colorate che decorano case, piazze e strade, alle canzoni in filodiffusione e agli inebrianti profumi. I voli per il Lussemburgo partono dall’aeroporto di Venezia.

Infine, perché non trascorre il Natale in Italia? Del resto, probabilmente quest’anno ci saranno molte meno limitazioni dello scorso anno e con voli a soli 9 euro si possono davvero vivere le feste come un tempo. Tra le varie destinazioni noi vi consigliamo di viaggiare verso Torino, una città già inebriata da misticismo e che durante le feste diventa ancora più irresistibile grazie alle sue Luci d’Artista disseminate in giro per le vie e le piazze, il magico Albero di Natale in piazza Castello, le piste di pattinaggio, le gallerie piene di luci e tantissime altre cose che rendono la città davvero speciale.

Non resta che organizzarsi e scegliere dove volare per soli 9 euro a Natale.