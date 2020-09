Volotea, viaggia fino a metà dicembre a prezzi scontati

editato in: da

L’estate è agli sgoccioli ma la voglia di viaggiare è comunque tantissima. In più, subito dopo la bella stagione, arriva l’autunno in cui è ancora possibile godere di calde giornate e inebriarsi dei colori e degli odori di questo periodo dell’anno straordinario.

Per questo motivo Volotea, compagnia aera low cost spagnola, ha deciso di lanciare una serie di offerte per volare in tutta Europa a partire da soli 9,00 euro e fino al 15 dicembre 2020. Ma dovete affrettarvi, questa imperdibile promozione scade a mezzanotte di oggi 3 settembre 2020. Ma vediamo dove poter andare per approfittare al meglio di questa offerta Volotea.

Per esempio, per chi ama profondamente l’estate e non vuole rassegnarsi all’arrivo del freddo, una destinazione ideale potrebbe essere Zante. Meravigliosa isola della Grecia dove secondo la leggende nacque la Dea Venere. Un luogo dove si può ricreare un vero e proprio contatto con la natura e in cui rilassarsi in spiagge simili al paradiso e che entrano nel cuore dei visitatori. I voli per questa meraviglia ellenica partono da soli 9,00 euro a tratta e dagli aeroporti di Bari e Napoli.

Oppure, perché non dedicarsi alla visita di qualche meravigliosa città del Vecchio Continente come la francese Bordeaux? Una città famosa nel mondo grazie ai suoi vigneti e per le sue eccellenti etichette, ma anche per la sua lunghissima storia. Non a caso questa è una meta turistica capace di sorprendere chiunque. Dalla Cattedrale di Sant’Andrea al Museo d’Aquitania, dal famoso mercato Marché des Quais al Parc de Majolan, insomma, una miriade di bellezze da scoprire. I voli per Bordeaux partono da 9,00 euro a tratta e dall’aeroporto di Venezia.

Se invece il desiderio è quello di esplorare e conoscere più a fondo l’Italia la destinazione finale potrebbe essere Pantelleria. Meravigliosa isola siciliana che è un immenso patrimonio di biodiversità. Tra le cose da non perdere c’è certamente Il Lago Specchio di Venere, un bacino naturale che occupa il cratere di un vulcano e famoso per i fanghi termali. Ma questa è solo una delle meraviglie offerte da questo spettacolare lembo di terra nostrano. Non resta che salire a bordo di uno dei voli per questa magica isola della Sicilia per soli 9 euro a tratta e dagli aeroporti di Milano Bergamo, Venezia e Verona.