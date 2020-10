Volotea, la super offerta di Halloween: voli a partire da 9 euro

editato in: da

La notte di Halloween è ormai alle porte: zucche intagliate adornano i giardini e i più piccoli fremono nell’attesa di indossare le loro maschere, godendosi poi qualche delizioso dolcetto. E se ne approfittaste per regalarvi una splendida vacanza all’insegna dell’avventura?

Volotea ha deciso di lanciare la sua promozione “da brividi”, per festeggiare Halloween con uno spirito diverso. Sul sito ufficiale della compagnia aerea sono disponibili migliaia di posti a prezzi stracciati per volare su tutto il network europeo. L’offerta, con biglietti a partire da 9 euro, è disponibile per viaggi effettuati nel periodo incluso tra il 27 ottobre 2020 e il 4 febbraio 2021. Ma dovrete affrettarvi, perché scade alla mezzanotte di venerdì 30 ottobre. Siete ancora indecisi se partire o meno? Nessun problema: è possibile cambiare volo gratuitamente entro 7 giorni prima della partenza, per le prenotazioni effettuate fino al 30 novembre.

Ma scopriamo alcune delle mete più suggestive tra le quali potrete scegliere. Ad esempio, l’incantevole Palermo: il capoluogo siciliano è uno scrigno di mille bellezze, dove si intrecciano splendide testimonianze delle tantissime dominazioni subite nel corso dei secoli. Gli stili si avvicendano con grazia e maestosità nelle architetture del suo centro storico, e trovano il culmine nella Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta, che racchiude elementi bizantini, islamici, normanni, rinascimentali e molto altro. E tra le strade della città, potrete ammirare gli storici mercati dove assaporare gusti e odori tipici della tradizione palermitana.

All’ombra del Vesuvio, affacciata sulle placide acque del mar Tirreno, la città di Napoli è un vero capolavoro. Da Piazza del Plebiscito, simbolo rinascimentale del capoluogo campano, al quartiere di Posillipo, da dove si gode un panorama mozzafiato: tutto, in questa splendida città, racconta la sua storia che affonda le radici in un lontano passato e rivela le sue tradizioni più belle. Per gli amanti dell’arte, non può mancare poi una visita alla Reggia di Capodimonte. Al suo interno, oltre agli appartamenti reali che hanno accolto moltissime delle personalità più importanti del passato, potrete ammirare pregiatissime opere d’arte.

Infine, perché non trascorrere qualche giorno a Torino? Prima capitale d’Italia, sede di incantevoli residenze reali e di bellissimi parchi rigogliosi, la città è adagiata lungo le rive del fiume Po e si staglia contro l’imponente panorama delle Alpi, con la Mole Antonelliana che spunta tra i tetti del centro storico. Architetture splendide testimoniano una delle più importanti fasi della storia dell’intero nostro Paese, e non potrete che rimanere a bocca aperta davanti alle bellissime decorazioni e ai capolavori d’arte che vi si trovano racchiusi all’interno.