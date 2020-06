Volotea, prenota ora per viaggiare in Italia a partire da 9 euro

editato in: da

Con l’estate ormai alle porte, in molti stanno già pensando alle prossime vacanze. E quest’anno sono davvero tanti i turisti che decideranno di rimanere in Italia, rilanciando l’economia del nostro Paese. Ora regalarvi un viaggio alla scoperta delle nostre bellezze diventa ancora più economico, con l’offerta di Volotea.

La compagnia aerea low cost ha deciso di puntare proprio sull’Italia, dando l’opportunità ai suoi passeggeri di volare su tutto il network nazionale a prezzi davvero imbattibili. Oltre alle nuove rotte che Volotea ha aggiunto per l’estate 2020, proprio per offrire ai viaggiatori una scelta ancora più ampia, arriva ora una promozione interessantissima. Prenotando un volo da effettuare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020, potrete trovare biglietti a partire da appena 9 euro. Ma dovrete affrettarvi: l’offerta scade il 19 giugno, e i posti disponibili sono limitati.

Viaggiare con Volotea è anche sinonimo di sicurezza: la compagnia ha infatti ampliato la sua policy sul cambio volo per permettere ai suoi passeggeri una maggiore flessibilità, soprattutto in un momento storico così delicato. Per tutti i biglietti acquistati entro il 30 giugno, per volare entro il 30 settembre 2021, avrete la possibilità di effettuare cambi illimitati gratuiti, ad eccezione dell’eventuale differenza di prezzo tra i voli. Ecco perché è davvero questa l’occasione perfetta per concedersi una vacanza in Italia, o magari solo un semplice break alla scoperta di un Paese fantastico.

Potreste ad esempio regalare al vostro partner un weekend romantico a Venezia, ammirando insieme il panorama magnifico della laguna e godendo delle sue tante bellezze. La città ha tanto da offrire, soprattutto per chi ama l’arte: non perdetevi la Collezione Peggy Guggenheim e l’affascinante Museo del settecento veneziano. E dopo aver curiosato tra gli splendidi capolavori dei più grandi artisti del passato, concludete la giornata passeggiando tra le calli di Venezia in attesa del tramonto.

Siete mai stati a Pescara? La ridente cittadina affacciata sul mare Adriatico vi regalerà grandi emozioni, a partire dal panorama mozzafiato che potrete godere dal suggestivo Ponte del Mare, ormai diventato il suo simbolo. Ma è anche il punto di partenza per scoprire l’immensa bellezza della Costa dei Trabocchi, una delle attrattive più affascinanti dell’intero Abruzzo. Vi troverete spiagge deliziose e un’accoglienza calorosa.

Se invece volete concedervi la classica vacanza estiva all’insegna del divertimento balneare, allora non vi resta che volare fino a Bari e scoprire le spiagge più belle della Puglia. Infinite distese dorate, acque cristalline e panorami incredibili vi attendono, non dovrete far altro che preparare le valigie e godervi lo spettacolo.