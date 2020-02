Volotea, offerta pazzesca con voli a 1 euro

editato in: da

Decine di biglietti aerei per l’Italia e l’Europa a 1 euro. È l’offerta scandalosa lanciata da Volotea per partire anche subito. I prezzi sono riferiti al biglietto di sola andata e i posti disponibili sono limitati, ma nell’euro della tariffa aerea sono incluse persino le tasse.

Alcuni esempi di destinazioni raggiungibili a 1 euro che vale la pena prenotare perché costano sempre parecchio sono: Mykonos, Santorini e la Grecia in generale. Insomma, un’occasione ghiotta per prenotare subito una vacanza alle Cicladi scegliendo tra due delle perle più gettonate del Mediterraneo, famose per le loro splendide spiagge, per la movida, per la particolare conformazione del territorio e per i deliziosi villaggi bianchi e azzurri.

Tantissime le mete a 1 euro anche in Francia. Da Nantes a Marsiglia a Tolosa, Nizza o Brest. Non tutti sanno che tra le città più adatte da visitare con dei bambini c’è Nantes. La città di Jules Verne – autore di tantissimi racconti fantastici che i bambini adorano – è famosa per uno spettacolo unico al mondo, quello delle “machines“, delle gigantesche opere meccaniche che si possono vedere nella Galerie des Machines. Giganteschi uccelli a forma di colibrì e di oche selvatiche sono appesi sul soffitto delle gallerie per essere ammirati. Tra i protagonisti di queste gigantesche creature c’è anche il ragno che viene risvegliato dagli addetti ai lavori che fanno salire quattro persone alla volta per un tour dimostrativo tra la folla. E poi ancora, un airone gigante, una formica enorme e un grande elefante, il più scenografico di tutti questi mostri meccanici.

Ci sono voli da 1 euro anche per la Spagna: si può prenotare per le isole, come Maiorca e Tenerife, e per città d’arte come Valencia, Bilbao, Siviglia e anche Madrid. Le isole spagnole sono perfette in ogni stagione. Qui il clima è sempre mite e anche se non si fanno i bagni al mare si può comunque stare in spiaggia, fare passeggiate con la brezza andare in bicicletta e visitare borghi e cittadine d’arte.

Per usufruire di questi prezzi stracciati bisogna però essere soci del club Supervolotea che costa 49,99 euro all’anno ed è un programma fedeltà che dà sempre molti vantaggi, specie se si vola spesso con questa compagnia aerea. Oltre ad avere accesso alle promozioni riservate ai soci e a riceverle con 24 ore di anticipo rispetto a chiunque, consente di accedere prima di tutti gli altri passeggeri all’imbarco. Questa priority viene estesa automaticamente a tutte le persone che viaggiano insieme al socio.