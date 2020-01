Volotea, l’offerta imperdibile per viaggiare in estate

editato in: da

Se non fate altro che pensare alle prossime vacanze estive, questo è il momento giusto per prenotare. Meglio fare le cose con largo anticipo, e se anche non siete di quelli che preferiscono organizzare tutto nel minimo dettaglio, siamo sicuri che questa offerta alletterà anche voi.

Volotea, una delle principali compagnie aeree low cost in Europa, ha infatti deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente molto interessante. Prenotando in questi giorni, potrete trovare migliaia di biglietti scontati per volare in tutto il network europeo la prossima estate 2020. Le tariffe sono eccezionali: si parte da appena 18,21 euro e la scelta è davvero molto ampia. Naturalmente, dovrete affrettarvi. Non sappiamo infatti fin quando durerà l’offerta, della quale potete usufruire sul sito ufficiale della compagnia.

Volete dunque approfittare di questa grande sorpresa per organizzare il vostro prossimo viaggio? Non avete che l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, quest’estate potrete volare da Verona a Bari a partire da 19,01 euro, e da lì partire alla scoperta delle meraviglie del Salento, una terra calda e accogliente che vi regalerà grandissime sorprese. Tra spiagge incantevoli e piccoli borghi arroccati nell’entroterra, avrete la possibilità di scattare foto mozzafiato che faranno invidia a tutti i vostri amici.

Se non avete mai visitato la Spagna, questa è l’occasione perfetta: da Napoli, potrete trovare biglietti a partire da 21,02 euro per raggiungere la bellissima Alicante, piccola perla affacciata sull’azzurro cristallino del mar Mediterraneo. La Costa Blanca è ormai da tempo una delle mete turistiche preferite per l’estate, e il motivo è fin troppo chiaro. Oltre ad avere spiagge meravigliose e attrezzate per ogni esigenza, vi si trovano luoghi fantastici proprio come Alicante, dove ammirare piccole bellezze architettoniche e – perché no? – godersi anche un po’ di movida notturna.

Strasburgo è invece la destinazione perfetta se cercate qualcosa di diverso. Sede di diverse organizzazioni internazionali di grandissima rilevanza, è anche una città stupenda e molto romantica. Non lasciatevi dunque ingannare: ci sono luoghi magici tutti da scoprire, come ad esempio la Petite France, un quartiere storico che sembra uscito da una cartolina. Situato su un’isolotto nel bel mezzo del fiume Ill, presenta decine di casette pittoresche affacciate sull’acqua e tanti negozi di souvenir. Vi abbiamo convinti? Potete raggiungere Strasburgo da Cagliari a prezzi che partono da 18,21 euro.

La più classica delle vacanze estive è però in Grecia, e anche qui il ventaglio delle offerte è davvero molto ampio. Potete volare da Venezia ad Atene a partire da 27,25 euro, per andare alla scoperta di una città che è patrimonio mondiale di arte e cultura. Oppure potete raggiungere Santorini partendo da Napoli: i prezzi vanno da 29,02 euro, e il divertimento è assicurato.