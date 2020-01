Volotea, 100.000 biglietti a partire da appena 9 euro

editato in: da

I rigori di questi mesi invernali si stanno facendo sentire sempre di più, ed è inevitabile andare con la mente alla tanto agognata estate, quando finalmente sarà tempo di nuove vacanze. Nell’attesa, perché non programmare un bel weekend fuori porta, così da staccare dalla routine quotidiana?

Con Volotea, potete organizzare viaggi in Italia e in Europa approfittando di un’offerta davvero vantaggiosa. La compagnia aerea low cost propone infatti voli a partire da appena 9 euro per raggiungere le vostre destinazioni preferite fino a marzo 2020. Ma dovrete affrettarvi: la promozione scade il 10 gennaio, e sono disponibili solamente 100.000 biglietti. Dunque, cosa state ancora aspettando? Sul sito ufficiale troverete tutti i dettagli dell’iniziativa, a voi non resta che scegliere la meta e preparare i bagagli.

Se avete bisogno di qualche idea, potrete approfittare dei nostri suggerimenti. Questa è infatti l’occasione perfetta per scoprire alcune delle più belle città italiane – perché cercare a tutti i costi una destinazione esotica quando a pochi passi da casa nostra ci sono meraviglie che ci invidiano da ogni angolo del globo? Di voli interni a prezzi scontati ce ne sono a bizzeffe, avete solo l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, potete volare da Bari a Verona per fare un vero e proprio tuffo nella tragica storia di Romeo e Giulietta, concedendovi un itinerario a dir poco struggente.

Oppure, al contrario, potete viaggiare da Torino a Palermo per trovare riparo dai rigori invernali: la calorosa accoglienza del sud e le sue bellezze uniche al mondo vi conquisteranno. Avete a disposizione qualche giorno in più e volete optare per una meta più distante? Nessun problema, la scelta è davvero ampia. Partendo da Venezia, potete raggiungere Bilbao a partire da 9 euro. La città spagnola, a pochi passi dall’oceano Atlantico, è un capolavoro di rara bellezza e offre tantissime attrazioni molto apprezzate dai turisti. Tappa imperdibile per chiunque si trovi a Bilbao è il fantastico Guggenheim Museum, che accoglie numerose opere d’arte contemporanea.

Infine, se cercate qualcosa di più esclusivo, potete volare da Cagliari a Deauville, piccola cittadina di mare che sorge lungo le coste della Normandia. Stiamo parlando di un gioiello francese che non molti conoscono: è una rinomata località balneare, ma è anche un luogo in cui si respira un’aria decisamente chic. Sapevate che proprio qui Coco Chanel lavorò per molti anni e aprì la sua prima boutique? Un motivo in più per recarvisi.