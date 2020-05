Volotea, biglietti a partire da 9 euro e nuovi collegamenti

editato in: da

Voglia di ripartire? Niente paura, è ora di pensare alla prossima avventura in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi affascinanti e di emozioni incredibili. Volotea ha appena lanciato un’offerta imperdibile, e grazie alle nuove rotte in Italia potrete regalarvi una vacanza a prezzi imbattibili.

La compagnia aerea low cost ha deciso di ripartire alla grande, con una promozione davvero interessante e con tanti nuovi collegamenti. È evidente l’intenzione di puntare sull’Italia, terra di bellezze incommensurabili e di capolavori d’arte: sono ben 40 le nuove rotte annunciate da Volotea, che vi permetteranno di girare in lungo e in largo la nostra penisola in maniera economica. Qualche esempio? Dal 3 luglio partiranno i collegamenti Palermo-Trieste e Bologna-Olbia, mentre dal 4 luglio ha il via anche la tratta Torino-Alghero.

Per quanto riguarda invece l’offerta, la compagnia offre biglietti scontati per volare in tutta Italia a partire da appena 9 euro. La promozione è valida per i viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 agosto 2020, ma dovrete affrettarvi: scadrà infatti il prossimo venerdì 22 maggio, e i posti sono limitati. Volotea garantisce inoltre, per tutti i biglietti acquistati entro il 30 giugno, la possibilità di cambi illimitati gratuiti (ad eccezione dell’eventuale differenza di prezzo tra i voli).

Dunque, perché lasciarvi sfuggire questa incredibile occasione? È il momento giusto per visitare le bellezze del nostro Paese, come ad esempio l’enorme patrimonio culturale di una città come Catania. Potrete godere del fascino suggestivo del barocco siciliano, di cui troverete qui tantissime testimonianze, e poi concedervi qualche ora di relax in spiaggia, lasciandovi incantare dalle acque cristalline che bagnano la costa.

Se amate il mare, non c’è niente di meglio della Sardegna: regalatevi una vacanza ad Olbia, che può vantare nelle sue vicinanze alcune tra le spiagge più belle e rinomate dell’intera regione. La città è infatti il punto d’accesso alla Costa Smeralda, dove potrete trovare ampie distese sabbiose lambite da acque turchesi. Non dimenticate però di fare un tour di Olbia, per scoprire le sue meraviglie – una su tutte, la pittoresca Villa Clorinda.

Per una vacanza alternativa, perché non recarvi a Torino? Stiamo parlando di una città il cui patrimonio storico-architettonico è così vasto da avere solamente l’imbarazzo della scelta. Potremmo citare giusto qualche esempio tra i più famosi, come la magnifica Mole Antonelliana o l’imponente Palazzo Reale, antica residenza sabauda dal fascino indiscusso. Torino è un luogo magico, assolutamente tutto da scoprire: con Volotea, potrete farlo a partire da soli 9 euro.