Volotea: scopri le bellezze dell’Italia, e i bambini volano gratis

State pensando alle prossime vacanze? Per questa estate, regalatevi uno splendido viaggio all’insegna del mare e del divertimento assieme alla vostra famiglia, approfittando delle offerte Volotea. Potrete vivere grandi emozioni scoprendo alcune delle località più belle del nostro Paese.

La compagnia aerea low cost ha infatti deciso di lanciare una promozione davvero interessante per tutti i passeggeri che viaggiano assieme ai più piccini. Acquistando un biglietto per partire entro settembre 2020, i minori di 14 anni voleranno gratis, nei limiti di un bambino per ogni adulto. Ma dovrete affrettarvi: l’offerta è valida solamente per le prenotazioni effettuate entro il 12 giugno 2020, e i posti per i bambini oltre i due anni sono limitati. Non vi sembra l’occasione perfetta per concedervi una vacanza con la vostra famiglia? Allora non vi resta che scegliere la destinazione e preparare le valigie.

E se non sapete dove andare, vi offriamo qualche consiglio. Non c’è vacanza estiva senza mare, e allora perché non optare per una delle località balneari più belle del nostro Paese? Stiamo parlando della Sardegna, che quest’anno consentirà l’ingresso ai turisti solo previa registrazione sul sito Sardegna Sicura, una formalità che non scoraggerà i tantissimi amanti delle sue splendide spiagge. La Costa Smeralda è un vero e proprio gioiello della natura, tra acque cristalline e ampie distese dorate. E ci sono molte calette adatte proprio ai più piccini. Prenotando ora, potrete volare da Bologna ad Olbia senza dover pagare il viaggio dei vostri bambini.

La stessa offerta è valida per raggiungere la Sicilia: partendo da Ancona, i più piccoli volano gratis fino a Catania. All’ombra dell’Etna, troverete paesaggi da mozzare il fiato e spiagge deliziose. Alcune, particolarissime, presentano sabbia nera vulcanica e offrono un panorama davvero spettacolare. Ma non mancano naturalmente vaste calette ricoperte di granelli dorati e lambite da acque turchesi, il paradiso di ogni bambino. E se vi capita una giornata nuvolosa, approfittatene per visitare il centro di Catania, dove scoprirete bellezze speciali e inaspettate.

Da Bergamo, invece, vi consigliamo di volare a Pantelleria, usufruendo della promozione che permetterà ai vostri bambini di viaggiare gratis. La piccola isola che sorge nel cuore del canale di Sicilia presenta alcune meraviglie che vi lasceranno a bocca aperta. Una su tutte? L’Arco dell’Elefante, uno scoglio di pietra lavica che sembra tuffare la sua proboscide nell’acqua, dando vita ad un luogo dalla bellezza stupefacente.