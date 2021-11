Voli in offerta da 9,99 euro per andare al caldo

È arrivata una nuova offerta Ryanair. Questa volta, per raggiungere le mete al caldo e trascorrere i mesi invernali nelle località dove è sempre primavera. I biglietti aerei partono da 9,99 euro a tratta e l’offerta scade il 14 novembre.

L’isola dell’eterna primavera

Tra le destinazioni low cost ci sono le Canarie. A Tenerife, le temperature invernali hanno una media di 21°C. Famosa per i paesaggi vulcanici, ma anche per le verdi vallate e i percorsi escursionistici, è la meta perfetta per una vacanza a novembre o dicembre (i mesi compresi nell’offerta Ryanair). Dove non tira il vento, si può andare anche in spiaggia.

Sulle spiagge vulcaniche

Così come Lanzarote, l’isola dove fa caldo tutto l’anno. Merito della vicinanza con le coste del Marocco. Il clima su quest’isola, infatti, è più caldo e secco rispetto alle altre isole dell’arcipelago delle Canarie, grazie ai venti caldi provenienti dal Sahara che si alternano alle brezze dell’Atlantico. Né si può sperare nelle precipitazioni per un cambio climatico, decisamente poco efficaci a rinfrescare l’aria.

L’isola ha vari volti, che soddisfano tutte le esigenze dei turisti, anche fuori stagione: dalla pianura di sabbia ai crateri delle eruzioni del 1730, dalle colline vulcaniche di La Geria ai blocchi di magma rappreso del Malpais de la Corona.

Le principali località turistiche si trovano sulla parte orientale dell’isola. Puerto del Carmen è un ottimo punto di partenza per chi vuole esplorare la parte meridionale dell’isola, in particolare il Parco Nazionale Timanfaya e la valle La Geria, la Playa Blanca e il Corralejo.

Le spiagge del Sud Europa

Altra meta dalle temperature primaverili è Faro, nel Sud del Portogallo. Capitale dell’Algarve, è una bellissima città storica che offre tantissime attrattive. È possibile passeggiare nei caratteristici vicoli del centro, visitando luoghi come la Cattedrale di Santa Maria e la Cappella delle Ossa. Leggermente fuori dalla cittadina c’è invece il bellissimo Palazzo di Estoi, realizzato in tipico stile Rococò.

Oltre al romantico centro si tratta comunque di una località balneare, in grado di offrire un paesaggio unico immerso in un tratto di costa di particolare bellezza. Tra le migliori spiagge di Faro troviamo la zona del Parco Naturale di Rio Formosa, una riserva protetta dove fare escursioni fuori stagione e birdwatching. Qui si trovano anche Ilha Deserta, la Ilha do Farol, la Ilha da Culatra e la Praia di Faro, un posto paradisiaco con un’acqua limpida e una sabbia finissima.