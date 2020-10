Voli a metà prezzo in tutt’Italia: le offerte Ryanair

editato in: da

Ryanair lancia l’offerta del giovedì con voli a metà prezzo per tutta la giornata del 15 ottobre. Una promozione allettante che permette di scegliere tappe in Italia e in tutta Europa per poi volare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per voi abbiamo scelto tre mete italiane, tre delle più belle città del nostro Paese che possono essere visitate anche nei periodi d’autunno e inverno.

Per esempio, con soli 4,99 euro (sola andata, a persona) da Milano Malpensa si può volare verso Palermo. Una destinazione davvero stupenda, ricca di monumenti, chiese e opere d’arte da ammirare mentre si gira per il centro cittadino. Da vedere: la Cattedrale di Palermo, con suo mix di stili differenti poiché trasformata da chiesa a moschea e poi, di nuovo, in luogo di culto; e poi la Chiesa della Martorana, una delle più affascinanti chiese bizantine in Italia e Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, uno dei monumenti più apprezzati dell’isola. Luoghi da visitare in autunno, con l’arrivo dei primi freschi e in cui ripararsi circondati da opere d’arte per poi farsi un giro tra i mercati della città e vivere la vita di Palermo, assaggiando il suo meraviglioso cibo di strada e i dolci tipici, come cannoli e pasta di mandorle.

Ancora, da Bologna sempre a 4,99 euro (sola andata, a persona) si può atterrare a Catania, città vivacissima, dal centro storico tutelato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Da vedere a Catania la stupenda Piazza del Duomo, con il Palazzo degli Elefanti e la fontana; il maestoso Duomo di Sant’Agata e il superbo Monastero dei Benedettini, considerato uno dei più grandi complessi monastici d’Europa. La città è tutta da vivere nei suoi mercati e nelle vie del centro storico; inoltre, chi adora il mare, anche d’autunno e inverno, può godere di un panorama davvero meraviglioso.

Infine, chi non ha mai visto Pisa può cogliere l’occasione di visitarla adesso. Un volo, del resto, da Cagliari ora costa solo 4,99 euro (sempre sola andata e a persona). Famosa per la sua torre pendente, Pisa non si ferma solo alle meraviglie architettoniche del Campo dei Miracoli, ma prosegue il suo itinerario verso i lungarni, le vie che costeggiano il fiume Arno, bellissimi da costeggiare al tramonto. Da vedere, poi, Piazza dei Cavalieri, Piazza delle Vettovaglie con il suo mercato e il famoso murales di Keith Haring dipinto sulla facciata del convento dei frati della chiesa di Sant’Antonio.