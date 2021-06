Sogni di diventare un nomade digitale? Con questo concorso puoi

editato in: da

Le 10 migliori destinazioni per i nomadi digitali

Viaggiare senza smettere di lavorare e viceversa: quella del work from home/​anywhere è ormai molto più di una semplice di tendenza, una vera e propria scelta di vita. Lo sanno bene tutte le persone che hanno scelto di lavorare da remoto nei luoghi più belli del mondo, ma lo sanno bene i Paesi, che per richiamare l’attenzione degli smart worker, hanno offerto loro tutta una serie di benefit, agevolazioni e persino un visto per i nomadi digitali.

Lo sa bene anche Airbnb che ha lanciato un nuovo concorso per esaudire il desiderio di tutti quelli che sognano di vivere in giro per il mondo. L’azienda leader di prenotazione alloggi nel breve periodo, ispirandosi alle opportunità concrete di una vita e un lavoro sempre più flessibili, ha annunciato il lancio di “Vivi ovunque, con Airbnb”, un programma rivolto a 12 persone che avranno l’opportunità di vivere in case sparse per il globo per un anno.

Potranno godersi il sole e il mare, conoscere la cultura e le tradizioni di un luogo e contemporaneamente connettersi su Zoom per videocall e ritagliarsi del tempo per lavorare, meglio ancora se con una vista mozzafiato. Ai 12 partecipanti al programma verrà chiesto, poi, di condividere la propria esperienza per contribuire allo sviluppo della piattaforma in favore di uno stile vita flessibile e nomade.

Airbnb, invece, coprirà le spese per gli alloggi e fornirà un rimborso per i costi di trasporto per la durata dell’intero programma. L’obiettivo è quello di offrire una reale esperienza sul nomadismo digitale a tutti i partecipanti, col fine di contribuire a sviluppare l’idea di vivere a lungo termine in alloggi diversi dal concetto tradizionale di casa.

Chi saranno i 12 fortunati? “Da giovani famiglie a lavoratori da remoto, da creativi a genitori i cui figli hanno da tempo lasciato il nido – per citarne alcuni – stiamo cercando un gruppo eterogeneo di 12 persone disposte a prendere parte al programma per 12 mesi consecutivi, da luglio 2021 a luglio 2022”, si legge sulla pagina del programma. Alle persone scelte, l’azienda fornirà suggerimenti sulle case in cui alloggiare, le esperienze da provare sul territorio e molto altro.

Le candidature per “Vivi ovunque, con Airbnb” sono aperte fino al 30 giugno 2021. I 12 partecipanti verranno selezionati nel mese di luglio e inizieranno il loro viaggio a settembre. Per maggiori informazioni e per inoltrare la candidatura vi basterà andare sulla pagina ufficiale del programma.