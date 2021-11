Visitare i mercatini di Natale in Europa a meno di 10 euro

La magia del Natale sta già bussando alle porte e sono tanti i viaggiatori che desidererebbero raggiungere le città d’Europa dove si svolgono i mercatini natalizi più belli e amati di sempre. Se siete tra loro, allora non dovreste perdervi l’ultima offerta lampo lanciata da Ryanair.

Collegandovi al sito della compagnia aerea low cost, potreste accaparrarvi voli a partire da 9,99 euro prenotando entro la mezzanotte del 4 novembre, per viaggiare verso la meta prescelta dal 4 novembre al 15 dicembre 2021. Un’occasione da cogliere ‘al volo’ per trascorrere emozionanti soggiorni in una splendida destinazione europea e ammirare da vicino i tanto sognati mercatini di Natale.

Ad esempio quelli di Praga, tra le destinazioni incluse nell’offerta, che animano le principali piazze della città con i loro caratteristici chalet in legno dal design accattivante. Da non perdere i mercatini in Piazza della Città Vecchia, che si svolgeranno dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, famosi per essere i più vivaci, con eventi natalizi speciali, spettacoli dal vivo, concerti e balli, laboratori creativi per bambini e tante idee regalo artigianali.

Oppure, a partire da 9,99 euro, potete volare con Ryanair alla volta dei fantastici mercatini di Natale di Copenhagen: il più importante della capitale della Danimarca è sicuramente quello allestito nello splendido parco divertimenti di Tivoli, che dal 1994 richiama durate le festività natalizie milioni di turisti. Vi si trovano 85 espositori nelle loro casette, che vendono maglieria e abbigliamento invernale, marmellate e gelatine fatte in casa, tipiche porcellane bianche e blu, giocattoli, spezie e bellissimi piatti decorati con storie e leggende di tradizioni nordiche.

Se viaggiate da Venezia potete raggiungere Bruxelles a partire da 7,99 euro, e visitare una meta che ha conquistato il sesto posto nella classifica dei mercatini più belli d’Europa secondo SiViaggia. Quest’anno ancora più imperdibile, con la rassegna Plaisirs d’Hiver che incanterà il centro storico della capitale del Belgio con più di 240 chalet in legno, dove si potranno gustare specialità culinarie provenienti da tutto il mondo e acquistare regali davvero unici.

Per la stessa tariffa, dal 4 novembre al 15 dicembre, si può volare anche a Vienna, e viverne le atmosfere fiabesche nel mercatino più grande della città, situato a Rathausplatz, dove si può ammirare l’enorme e tradizionale albero di Natale circondato da un centinaio di bancarelle dove fare incetta di regali e dolciumi.

Come dicevamo, per usufruire dell’offerta Ryanair bisogna necessariamente prenotare entro la mezzanotte di oggi (4 novembre). In ogni caso, prima di programmare un viaggio, è consigliato informarsi sulle regole di ingresso di ciascun Paese e sulle misure richieste dal nostro Ministero della Salute, una volta rientrati in Italia.