Virgin Atlantic lancia la Economy Light per voli super low cost

editato in: da

Una vera e propria rivoluzione in casa Virgin Atlantic: dal prossimo marzo la compagnia aerea lancerà “Economy Light“, una nuova tariffa super low cost.

Si era parlato per mesi della possibilità di creare un vero e proprio vettore a basso costo, ma all’ultimo la compagnia ha preferito virare su un piano tariffario a tre livelli: “Sarebbe falso dire che non abbiamo valutato se ci fosse l’opportunità di fare qualcosa di diverso, ma non ci sembrava in linea con quello che facciamo da 34 anni a questa parte” ha dichiarato a Bloomberg il Ceo di Virgin Atlantic, Craig Kreeger, annunciando la nuova tariffa super low cost della compagnia aerea.

“Economy Light” entrerà in vigore dal prossimo marzo, e promette di rendere felici moltissimi passeggeri. La nuova tariffa prevede infatti il solo bagaglio a mano anche per viaggi lunghi, e l’assegnamento dei posti al momento del check-in: misure più che comprensibili se confrontate con il vantaggio di un prezzo del biglietto davvero ridotto. In compenso, però, tutti i viaggiatori avranno cibo, bevande e intrattenimento in volo gratuiti.

La manovra arriva anche per far fronte alla concorrenza spietata della Norwegian Air Shuttle Asa, che negli ultimi anni ha conquistato ampie fette di mercato sulle stesse rotte della Virgin Atlantic, fornendo ai passeggeri viaggi anche intercontinentali a prezzi decisamente bassi. In virtù di ciò, Kreeger ha spiegato anche che la sua compagnia sta valutando la possibilità di lavorare con il più piccolo Flybe Group Plc.

Le ultime parole di Kreeger, a cui tra un mese succederà Shai Weiss, hanno riguardato la vendita del 31% di Virgin Atlantic ad Air France-Klm: l’affare, ha spiegato, dovrebbe essere completato nella prima metà del 2019. Con Delta Airlines che detiene il 41% del pacchetto azionario, a Branson resterà solo il 20%.

A differenza di altre compagnie, ad ogni modo, la Virgin Atlantic non prenderà parte allo SkyTeam Group, una vera e propria “alleanza” tra compagnie aeree nata per offrire un numero maggiore di destinazioni, migliori offerte e facili collegamenti ai passeggeri: “Questo genere di alleanze danno meno vantaggi degli accordi bilaterali” ha concluso Kreeger. Insomma, le novità in vista sul fronte Virgin sono molte, non resto altro che attendere per capire se porteranno i frutti sperati.