Vincere una locanda a Swan’s Island, ecco come fare

editato in: da

Immaginate una piccola isola dove la natura selvaggia si alterna a piccoli villaggi dal fascino antico, un luogo che si popola solamente in estate, quando i turisti arrivano ad affollare le sue splendide spiagge. Non avreste voglia di vivere una meravigliosa esperienza a contatto con la natura? Ora è possibile, grazie ad un concorso a dir poco particolare.

Siamo nel Maine, e più precisamente nella contea di Hancock. Qui sorge un’isoletta davvero splendida, a pochi passi dalla costa, in uno dei punti più orientali degli Stati Uniti. Si chiama Swan’s Island, ed è un fazzoletto di terra di circa 200 km quadrati, affacciata sull’affascinante panorama di Jericho Bay da un lato e sull’immensa distesa dell’oceano Atlantico dall’altro. In una splendida posizione, si trova una locanda chiamata Harbor Watch Inn, un motel modesto ma decisamente accogliente, dove i turisti possono respirare la vera atmosfera del Maine.

Ebbene, i proprietari hanno deciso di cedere la locanda mediante un’iniziativa decisamente originale. Chi vorrà aggiudicarsi questa pittoresca tenuta non dovrà fare altro che partecipare ad un concorso sponsorizzato sul suo sito ufficiale: basterà inviare un proprio componimento di circa 350 parole, nel quale spiegare perché dovreste essere proprio voi la persona perfetta per prendere in mano le redini dell’Harbor Watch Inn, assieme ad un contributo economico di 99 dollari (circa 88 euro). Per avere maggiori possibilità di vittoria, potrete partecipare tutte le volte che lo desiderate. Ricordate però di allegare ogni volta un diverso componimento e naturalmente di effettuare un ulteriore pagamento.

Il concorso è aperto sino al 31 marzo, mentre il vincitore sarà annunciato entro il 1° maggio 2020. Il fortunato avrà in consegna non solo la proprietà della locanda, ma anche un contributo economico di 25mila dollari (poco più di 22mila euro). Non vi sembra una splendida occasione per cambiare vita e ricominciare da zero? L’Harbor Watch Inn è un piccolo motel di due piani con una vista mozzafiato su Burnt Coat Harbor. Possiede quattro camere che possono ospitare fino a quattro persone ciascuna, mentre al secondo piano vi è un appartamento che può essere affittato oppure convertito nell’abitazione del proprietario.

Swan’s Island è raggiungibile dalla terraferma da una linea di traghetti che offre 5/6 collegamenti quotidiani in ogni periodo dell’anno. L’isola è inoltre il posto perfetto per una vacanza a contatto con la natura. Le sue splendide spiagge sono un’attrazione incredibile per i turisti, ma sono moltissimi coloro che apprezzano le lunghe camminate nel verde, su sentieri escursionistici che si inerpicano nell’entroterra, fino ad aprirsi su un panorama mozzafiato.