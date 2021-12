Vincent Van Gogh è arrivato a Hollywood

Se Vincent Van Gogh fosse ancora vivo, ne siamo certi, sarebbe inondato di proposte dall’industria cinematografica più produttiva al mondo per interpretare se stesso. E siamo convinti anche del fatto che una stella sulla celeberrima Hollywood Walk of Fame sarebbe senz’altro sua.

Del resto l’artista che riusciva a sognare davanti alla vista di un cielo stellato, e lo dipingeva creando uno dei dipinti più iconici del suo secolo, ci affascina e ci suggestiona da sempre. Un pittore visionario e geniale che si è guadagnato un posto d’onore nella memoria di tutti noi.

Perché Vincent Van Gogh non è stato solo l’artista più celebre del suo secolo, ma uno dei più famosi di tutti i tempi. Ecco perché oggi le sue opere sono trattate alla stregua di un’attrazione turistica e le mostre e i musei a lui dedicati sono le nostre destinazioni di viaggio preferite. Persino i luoghi attraversati dall’artista si sono trasformati in veri e propri itinerari per seguire le sue tracce. E ora Van Gogh è arrivato a Hollywood.

Un gigantesco e maestoso volto dell’artista campeggia proprio sopra le colline di Hollywood, si tratta di un viso che conosciamo molto bene e che abbiamo visto in uno dei dipinti più celebri dell’800. Si tratta di Van Gogh, abbigliato esattamente come nel suo Autoritratto con capello di feltro grigio.

Questa incredibile installazione è in realtà una mongolfiera grandissima che ha un’altezza di quasi trenta metri e che abbiamo già visto nel Regno Unito e che inaugura ufficialmente una delle mostre più suggestive, magiche e straordinarie del nostro secolo: Immersive Van Gogh che si terrà, appunto, a Los Angeles tra Sunset Blvd & Cahuenga Blvd.

Questa mostra, dedicata al grande artista, ha già fatto il giro del mondo conquistando il cuore e incantando gli occhi di tutti i visitatori. Un’esposizione multimediale e incredibile che cambia il modo di vedere l’arte e che permette di conoscere Van Gogh, attraverso un viaggio ideale nella mente dell’artista.

Ma prima di immergersi nell’universo straordinario del pittore olandese, tutti i cittadini di Hollywood e dintorni potranno ammirare il suo ritratto a grandezza stratosferica che campeggia sulle colline e che ci ricorda tutta l’immensità del grande artista.