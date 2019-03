Villa Borromeo d’Adda, la location di “Bake Off Italia”

editato in: da

Non sono ancora cominciate le riprese di “Bake Off Italia 2019” che già si parla della nuova edizione del celebre programma di cucina. Anzi, di pasticceria. E di cosa si può cominciare a parlare, se non della sua location?

Se la passata stagione era stata girata nel parco di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, in provincia di Monza e della Brianza, oggi – secondo le indiscrezioni, che sanno però ormai di certezza – a fare da sfondo a “Bake Off” sarà il parco della Villa Borromeo d’Adda di Arcore. Una villa dalla storia antica, legata alle vicende della famiglia d’Adda. Ferdidando d’Adda, abate, decise di costruire la sua villa sulle colline della Brianza e lì vi abitò, sino alla sua morte avvenuta nel 1808. Ereditata da Giovanni d’Adda, la dimora fu affidata per il restauro all’architetto Giuseppe Balzaretto che, agli inizi del 1840, operò sui giardini e sugli edifici: rinunciò all’impianto a U, realizzò una cappella funeraria, inserì un loggiato coperto.

Nuovi lavori furono poi ordinati, nel 1880, da Emanuele d’Adda (figlio di Giovanni), che affidò i lavori all’architetto Emilio Alemagna. La villa assunse così l’aspetto che ancora oggi vediamo, col suo stile neobarocco e le 113 stanze. Quando Emanuele morì, non avendo eredi lasciò la dimora a Febo Borromeo (figlio della cugina Costanza e di Carlo Borromeo), e la villa divenne Villa Borromeo d’Adda. Acquistato nel 1980 dal Comune di Arcore, lo splendido edificio è stato restaurato nel 2016 e – due anni dopo – è stato aperto al pubblico, come sede di mostre d’arte.

Così, oggi che s’appresta ad ospitare “Bake Off Italia 2019”, Villa Borromeo d’Adda è sede di interessanti esposizione artistiche e di visite guidate, volte alla scoperta dei suoi interni e di un parco straordinario. Un parco che, progettato nell’800 dal Balzaretto, è oggi un parco comunale aperto al pubblico (gratuitamente) tutto l’anno, con piccoli specchi d’acqua artificiali, sentieri ciclopedonali e spazi gioco per bambini. Un parco che, presto, si trasformerà nel colorato regno di pasticceri in erba.