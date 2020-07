Vieste: appartamento al mare gratis a chi coccola gli “ospiti” del canile

editato in: da

Una ricompensa per chiunque scelga si svolgere una buona azione, dolcissima e tenera: siamo a Vieste, in Puglia, ed è qui che la Lega Nazionale della Difesa del cane è pronta ad ospitare chiunque si prenda cura degli ospiti del canile.

Parte del Parco Nazionale del Gargano, Vieste è una splendida cittadina circondata dal mare, destinazione turistica tanto ambita quanto raggiunta per le sue limpide acque azzurrine che le hanno valso più volte l’assegnazione della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education.

La città è particolarmente apprezzata dai turisti, e non solo, perché accoppia al mare un fantastico centro storico, caratterizzato da architetture e paesaggi davvero imperdibili.

Non stupisce quindi, che quella che è conosciuta ufficialmente come la perla del Gargano, sia una delle mete più gettonate dell’estate, scelta non solo dagli italiani, ma dai turisti di tutto il mondo. E ora, proprio a Vieste, tutti gli amanti degli animali avranno la possibilità di alloggiare gratis in cambio di un po’ di tempo da dedicare ai nostri amici a quattro zampe.

L’iniziativa prevede di offrire un appartamento fronte mare a tutte le persone che sceglieranno di occupare parte del loro tempo con i cani dell’oasi Arca di Noè. In particolare, la Lega Nazionale della Difesa del cane di Vieste, in collaborazione con gli Amici di Balto, ha lanciato un appello, invitando in città educatori e operatori di canile automuniti, che siano in grado di gestire quotidianamente, per cinque ore, i 150 cani presenti nel canile.

Preparazione del cibo, attività da fare insieme e tante coccole: questo è quello che è richiesto agli operatori e agli educatori che sceglieranno di candidarsi per raggiungere Vieste questa estate in ambito del progetto Zero cani in canile. A disposizione di chi sceglierà di trascorrere una vacanza, fuori dal comune, in compagnia degli ospiti del canile, verrà data una stanza vista mare con un letto matrimoniale con bagno, cucina in comune e parcheggio.

È previsto, inoltre, un contributo per spese utenze settimanali. Per candidarsi, sarà necessario inviare una mail a legadelcane.vieste@gmail.com e indicare la permanenza a Vieste, che potrà essere settimanale o quindicinale.