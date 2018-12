Si trova a Vienna la pista da pattinaggio più spettacolare d’Europa

editato in: da

Un percorso di 3 mila metri quadrati ospitato in una delle location più suggestive d’Europa: è il patinoire del Rathaus a Vienna, la pista da pattinaggio più spettacolare del Vecchio Continente.

Col sopraggiungere dell’inverno, le grandi città d’Europa si attrezzano per ospitare singolari piste da pattinaggio in cui famiglie, coppie e gruppi di amici possono trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Alcuni di questi spazi, però, sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi, come il patinoire di Vienna, che si trova in una delle zone più belle della città, ovvero quella che ospita anche il municipio,il Rathaus, l’imponente edificio in stile neogotico costruito a fine Ottocento.

Sono diversi i fattori che rendono la pista di pattinaggio di Vienna unica nel suo genere. In primis le misure: si estende per 3mila metri quadrati, che diventeranno 8mila dal 18 gennaio 2019, quando il patinoire non si limiterà a coprire la piazza antistante il municipio ma si snoderà lungo i vialetti dell’omonimo parco. La location è la vera ciliegina sulla torta: al calar del sole, infatti, tutti gli alberi sono illuminati con coloratissime lucine, rendendo l’ambiente della pista di pattinaggio simile ad un vero e proprio regno incantato. Se ai più piccoli sembrerà di immergersi in una delle loro favole preferite, i più grandi godranno invece di un’atmosfera incredibilmente romantica, sottolineata dalle note di un valzer o da brani più comuni e pop.

Il patinoire del Rathaus è aperto tutti i giorni fino alle 22. Se gli adulti preferiscono darsi appuntamento di sera, i più piccoli entrano gratuitamente da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 16, e hanno a propria disposizione uno spazio in cui esercitarsi se sono alle prime armi. Dall 17, invece, le attenzioni si spostano sugli appassionati di curling. Tra una pattinata e l’altra c’è anche ovviamente la possibilità di rilassarsi e rifocillarsi: potete godervi uno snack in uno dei diversi chioschi all’aperto che offrono ai clienti specialità gastronomiche locali, rigorosamente biologiche. O, se preferite, potete scaldarvi con un punch biologico o con un tè, così da restare leggeri in vista delle acrobazie che vi attendono sulla pista.