In viaggio sul Discovery Train per ammirare la Lombardia

Questa estate del 2020 vede una tendenza di viaggio diversa rispetto a quelle delle stagioni precedenti. Quello che stiamo vivendo, infatti, sembra essere l’anno degli spostamenti all’interno del nostro bellissimo Paese e, soprattutto, in treno.

Un mezzo di trasporto che ha diversi vantaggi tra cui la possibilità di esplorare in maniera più intima i territori. Non a caso, nella bellissima Lombardia, ha ripreso vita il Discovery Train, programma di Trenord che propone itinerari da percorrere sui binari e numerosi sconti per scoprire le località turistiche della Regione.

Riduzioni interessanti per biglietti da utilizzare su gite in battello sugli splendidi laghi, visite alle straordinarie città d’arte, i parchi divertimenti e itinerari in bici su piste ciclabili o a piedi per le vie del trekking.

In questa estate, inoltre, le proposte si sono particolarmente arricchite. Per esempio, è possibile trascorre una giornata sulle “spiagge della Lombardia” abbinando al viaggio in treno diverse offerte per la navigazione e per l’ingresso in bellissimi punti di interesse. Tra questi merita una menzione il Tour Primo Bacino – Lago di Como, ma anche il biglietto Monte Isola – Lago d’Iseo che comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Sulzano, Sale Marasino o Iseo.

Per quanto riguarda i parchi divertimenti, invece, sono molto interessanti le proposte relative al Gardaland Park, che comprendono l’ingresso giornaliero alle varie attrazioni, oltre che allo spostamento in treno.

Ma la novità principale concerne soprattutto la possibilità di ammirare la Lombardia legando il treno alla bicicletta o a suggestive passeggiate. Questa spettacolare Regione, infatti, è ricca di piste ciclabili e di percorsi di trekking con tanti itinerari e paesaggi sempre diversi, per tutti i gusti e per tutti i livelli di allenamento. Per esempio, il tragitto Train&Bike consente di usufruire di sconti per il noleggio biciclette e per visite guidate in sella alla due ruote.

Altre proposte imperdibili sono quelle che riguardano le meravigliose città d’arte che si trovano in questo territorio. In treno si potranno scoprire patrimoni artistici, storici e culturali delle principali città della Regione del Nord Italia. Il biglietto ferroviario, inoltre, consente di usufruire di tariffe agevolate anche sull’ingresso a numerose mostre, musei e monumenti.

Insomma, l’estate lombarda del 2020 sembra più interessante ed accessibile che mai.