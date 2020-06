Una vacanza ecosostenibile in un’ecocapsula

editato in: da

Un nuovo modo di viaggiare, mantenendo le distanze, godendosi il paesaggio e rispettandolo, in tutto e per tutto. È con questa filosofia che nascono le ecocapsule Space, piccoli ovetti che sembrano arrivare dal futuro e che permettono di muoversi e soggiornare in totale libertà ed autonomia in ogni parte del mondo.

Uno spazio davvero originale ed ecologico, dotato di pannelli solari e una turbina eolica a basso rumore all’esterno. È costruito con materiali sostenibili, con un guscio in fibra di vetro che ricopre la struttura in acciaio e un sistema che è in grado di raccogliere, filtrare e rendere potabile anche l’acqua piovana. L’interno, poi, si presenta come un ambiente minimal che predilige il legno e i colori tenui, anche se tutto è stato pensato per non rinunciare ai comfort e neppure al design. Progettate da un’azienda slovacca, le ecocapsule sono state ideate come camere da aggiungere ad un’ abitazione, come spazi espositivi o vere e proprie mini-case, oltre che come luoghi per vivere le proprie vacanze in libertà.

Si tratta, infatti, di un mini modulo abitativo, versatile e sostenibile, lungo 4,45 metri e largo 2,5, per un totale di 8,2 metri quadrati, perfetto per essere vissuto da 2 persone, ideale quindi per una coppia. Anche se, a dire il vero, questa soluzione è scelta spesso anche da chi ha una famiglia (anche con due bambini) che allo spazio interno preferisce l’ambiente circostante. Infine, la capsula è perfetta anche per i viaggiatori come idea alternativa da utilizzare come alloggio durante un viaggio.

La capsula Space, infatti, è predisposta per l’attacco del rimorchio e, grazie alle quattro piccole ruote estendibili dalle gambe, può essere trasportata e posizionata ovunque si possa sostare: sotto la cima di un monte, in collina o in riva ad una spiaggia, godendo così di panorami unici e mozzafiato. Inoltre, è una soluzione originale che alcuni operatori turistici in giro per il mondo sembrano aver già scelto per offrire una vacanza diversa dal solito, per viaggi green e sostenibili o per un turismo di prossimità.

La versione più economica di questo piccolo gioiellino costa 49,900 euro, ma tutto l’interno può essere personalizzato, con più o meno mobili per esempio, in base alle esigenze, aggiungendo quindi un letto pieghevole, spazio di lavoro, una zona pranzo e il bagno privato.

Una soluzione perfetta per chi ama viaggiare senza limitazioni o un’alternativa al camper, di tendenza quest’anno, per scoprire le città italiane.