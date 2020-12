Tranquillità e viaggi su misura: ecco il trend per i viaggi 2021

editato in: da

Dopo un anno di incertezze, dove il mondo del travel ha subito un netto crollo e quasi tutti gli spostamenti di piacere sono stati rimandati al 2021, i viaggiatori per il nuovo anno hanno pochissimi ma precisi desideri: tra cui tranquillità e viaggi su misura.

Con l’arrivo del vaccino anti Covid-19 i viaggiatori hanno molta più fiducia sul futuro e non vedono l’ora di investire il “tempo perso” fino ad oggi in viaggi bellissimi, magari verso mete lontane e dotate di tutti i comfort possibili. Secondo un’ultima ricerca della piattaforma Booking.com, infatti, le persone sono già pronte a fare la valigia chiedendo però maggiore trasparenza dei contratti, la tranquillità dei luoghi e la personalizzazione dei servizi turistici.

Il 2020 del resto ha modificato nettamente il nostro modo di viaggiare e oggi i viaggiatori sono anche consumatori molto attenti ed esigono, sulle piattaforme di prenotazione, regole chiare per l’acquisto. Si pensi, ad esempio, che il 74% delle persone intervistate chiede maggiore chiarezza sulle condizioni di cancellazione, le procedure per i rimborsi e le assicurazioni di viaggio da parte sia delle compagnie aeree che delle strutture alberghiere. Per far ripartire un settore in crisi, quindi, è importante che queste offrano condizioni di cancellazione gratuita o flessibile, con la possibilità di annullare un viaggio o cambiare le date senza penali.

E per quanto riguarda le mete? Che siano in montagna, mare, città d’arte, borghi o in luoghi da sogno l’importante è che qui ci si possa rilassare. Il 51% dei turisti, stando alla ricerca, vuole prendere completamente le distanze dall’anno stressante appena passato e vivere un’esperienza di puro relax. Ovviamente questi luoghi devono essere assolutamente puliti e rispettosi delle regole di sicurezza anti-contagio: lo dice il 79% degli intervistati che conferma la necessità di prendere maggiori precauzioni in viaggio. Di questi il 62% è anche pronto a provare soluzioni automatizzate, come il check-in online, in modo da limitare i contatti con le altre persone.

Un ultimo trend da non sottovalutare è la personalizzazione dei servizi turistici. Cercare di fornire dunque un “pacchetto” su misura è quanto mai più apprezzato per i viaggiatori che vorranno mettersi in viaggio nel 2021. La pandemia, infatti, ha modificato il modo di viaggiare e molti ad oggi hanno preferito soggiornare in appartamenti anziché camere d’albergo: una tendenza che rimarrà anche nel nuovo anno visto che i viaggiatori cercheranno alloggi sempre più alternativi, adatti alle proprie esigenze e ricchi di servizi e opportunità di svago. Diversificare, quindi, può diventare una parola chiave su cui il mondo del travel potrà lavorare per attirare nuove persone e soddisfare i loro desideri.