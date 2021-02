Stelle cadenti a San Valentino: ecco le Psi Leonidi

editato in: da

Niente fughe romantiche dalla città o cene a lume di candela vista mare, questo San Valentino si prospetta diverso da come lo avevamo immaginato. Ma celebrare la festa degli innamorati si può. Come abbiamo già visto, infatti, con un po’ di fantasia e grazie alla tecnologia si possono vivere entusiasmanti avventure virtuali, proprio per omaggiare il sentimento più potente di tutti.

Ma c’è un’altra esperienza, tutta da vivere, che arriva proprio in occasione della sera di San Valentino. In realtà si tratta di un vero e proprio regalo da parte del cielo per tutti gli innamorati d’Italia: il 14 febbraio, infatti, arriveranno le Psi Leonidi, le stelle cadenti di San Valentino.

Lo sciame meteoritico che, come il nome stesso suggerisce appartiene alla costellazione del Leone, arriverà sopra le nostre teste manifestandosi sotto forma di piccoli diamanti scintillanti che illumineranno il cielo notturno e riscalderanno i cuori dei più romantici. Lo spettacolo sarà reso ancora più suggestivo dalla mancanza della Luna: la volta celeste, quindi, sarà totalmente illuminata da queste stelle cadenti e nient’altro.

E dato che sappiamo che non c’è nulla di più romantico dell’osservazione delle stelle cadenti, vi spieghiamo quando e come godere di questo spettacolo.

L’Unione degli Astrofili italiani fa sapere che la notte tra l’11 e il 12 febbraio sarà il momento migliore per osservare queste meteore, ma non temete, fino a San Valentino lo spettacolo è assicurato grazie anche all’attività del nostro satellite naturale.

In questi giorni, in attesa della Luna Nuova, il cielo farà a meno della sua presenza, ma a fargli compagnia saranno proprio le Psi Leonidi. Lo sciame meteoritico viaggia a una velocità piuttosto lenta rispetto agli altri, motivo che rende l’osservazione abbastanza semplice.

Come ha confermato l’Unione Astrofili italiani, la totale assenza della Luna, ci consentirà proprio di ammirare lo spettacolo a testa in su più bello e romantico dell’anno. Lo show durerà tutta la notte e sarà possibile osservare le stelle cadenti a occhio nudo, complice il novilunio.

Le Psi Leonidi si paleseranno agli occhi dei più attenti già dopo il tramonto, per poi salutare gli osservatori poco prima dell’alba. Non dimenticate, ovviamente, di esprimere un desiderio!