Riparte uno dei migliori treni di lusso al mondo

È pronto a ripartire l’Eastern & Oriental Express, a Belmond Train, Southeast Asia che, dopo un lungo periodo di stop, tornerà sui binari da febbraio 2024 per donare, ancora una volta, un’esperienza alla scoperta del Sud-Est Asiatico a dir poco straordinaria.

Il fascino indiscusso e magico dell’atmosfera d’Oriente si completa, infatti, con la raffinatezza esclusiva e l’eleganza di uno dei migliori treni di lusso al mondo, per un viaggio su rotaia che non si dimentica, all’insegna del comfort, di servizi d’eccellenza e della cucina gourmet.

Eastern & Oriental Express, un sogno su rotaia

Il convoglio di lusso è un vero e proprio sogno su rotaia: tonerà a percorrere i binari con le 15 iconiche carrozze verde scuro completamente rinnovate, che includono sei vagoni letto, due ristoranti, una carrozza con piano bar nonché la meravigliosa Observation Car panoramica, il tutto impreziosito da sete orientali, ricami malesi e intarsi decorativi.

Le categorie di carrozze sono tre: Pullman, State e Presidential, tutte dotate di bagno privato e aria condizionata.

In particolare, le Pullman vantano drappeggi, tendaggi e divani rossi accostati a cuscini blu per ricreare tutta la bellezza di Kuala Lumpur, le State ricordano l’ambiente marino di Penang con colori che vanno dal blu al verde mentre le Presidential, con dettagli ricamati e toni dorati, fanno risplendere la maestosità della regione.

Ma non soltanto. Le giornate di viaggio sono arricchite da incontri con artigiani e personalità locali che illustrano i segreti del territorio grazie a racconti millenari e arti antiche mentre, alla sera, è il momento di ascoltare tradizionali melodie malesi e il suono del jazz di Nanyang assaporando un menu d’eccellenza che fonde in armonia le influenze culinarie malesi, cinesi e di altri Paesi del Sud-Est Asiatico e si basa su piatti contemporanei che trovano origine nella cultura Peranakan.

Una lussuosa avventura alla scoperta del Sud-Est Asiatico

Saranno due i viaggi stagionali offerti dall’Eastern & Oriental Express durante i quali i passeggeri avranno l’occasione di ammirare vivaci città e splendidi paesaggi malesi: Essence of Malaysia (da novembre a febbraio) e Wild Malaysia (da marzo a ottobre).

Il primo è un itinerario di tre notti che percorre la parte occidentale del Paese, da Singapore a Kuala Lumpur e Langkawi con arrivo all’isola di Penang.

Dopo la prima giornata a bordo, gli ospiti scenderanno ad Alor Setar per godersi una crociera privata fino a Langkawi e, per la prima volta, potranno scoprire la vita sottomarina del Pulau Payar Marine Park, paradiso per lo snorkeling di Langkawi.

Infine, il terzo giorno è dedicato a conoscere Penang: gli ospiti si immergeranno nella sua atmosfera più autentica visitando gallerie d’arte e antichi templi nel quartiere storico della capitale Georgetown, acquistando prodotti nei mercati locali e partecipando a un corso di cucina presso un’abitazione privata in collina, cui farà seguito la tradizionale cerimonia del tè.

Oppure, potranno passeggiare tra le caratteristiche vie della città, salire su un risciò e partire per un tour dei dintorni insieme agli abitanti.

Wild Malaysia, invece, propone una destinazione nuova, che comprende i territori percorsi dalla Jungle Railway fino ad arrivare alla zona orientale della penisola dove fare tappa al Taman Negara National Park, tra le foreste pluviali tropicali più antiche, un eden per gli esploratori in cui scorgere leopardi, tigri e rinoceronti di Sumatra.

Il terzo giorno, il viaggio prosegue poi verso ovest per raggiungere Penang.