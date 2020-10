Puglia: per il “Forbes” è un viaggio da fare nel 2021

editato in: da

Viviamo in un momento storico piuttosto delicato e in cui fare previsioni per il futuro è particolarmente difficile. Nonostante questo il “Forbes“, rinomata rivista statunitense, ha provato a creare una classifica relativa ai posti in cui andare in vacanza nel 2021 ,e tra questi c’è una bellissima regione italiana.

Nei fatti il pezzo della testata giornalistica racconta di ben 20 diverse destinazioni nel mondo e una più bella a incredibile dell’altra. Ma al di là dell’aspetto estetico, il “Forbes” ha deciso di prendere in considerazione anche il punto di vista dei lettori: le recensioni, le interviste e chi più ne ha più ne metta.

Sì, la testata giornalistica statunitense ha valutato le diverse (e nuove) esigenze dei viaggiatori mescolate all’attuale situazione pandemica e basandosi anche sul giudizio degli esperti che prevedono che il viaggio si trasformerà in un’esperienza più attenta e responsabile, e una maggiore flessibilità delle compagnie di viaggio, tour operator e così via.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni del “Forbes”. Sì parte dall’Africa in generale, il continente per eccellenza e la culla della vita, per poi passare al Costa Rica, Nazione che sta per riaprire al turismo internazionale. Più precisamente l’1 novembre. Certo, non è facile trovare voli, ma è chiaro che la Nazione americana è pronta ad accogliere i turisti.

Poi si passa alla Nuova Zelanda che è una delle realtà che sta affrontato meglio la pandemia e che ha da poco partorito una nuova idea di viaggio che sta conquistando il mondo.

Poi ci sono le infinite e straordinarie spiagge del Messico, l’inestimabile ricchezza dell’Egitto e l’incredibile modernità mescolata alla storia del Qatar. Poi si arriva all’Italia, ma non a tutto lo Stivale. Il “Forbes” parla della Puglia. E ne parla perché è la meta top delle tendenze di ricerca degli stranieri. Nei fatti lo è l’Italia, ma essendo il Belpaese una terra cosi incredibile e ricca, gli stranieri si sono ritrovati a fare una scelta che è ricaduta sulla Puglia. Come riportato nel pezzo:” In Italia c’è sempre una nuova area da visitare e una di queste è la Puglia, sulla punta dello Stivale e nota per le sue città imbiancate a calce e per chilometri di accattivante costa mediterranea.”.

Insomma, il mondo riconosce la nostra bellezza, a noi non resta che confermarla.