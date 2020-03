A prova di vertigini, ecco come sarà la piscina a sbalzo più grande d’Europa

editato in: da

Sarà la più grande piscina a sbalzo in Europa (e la seconda al mondo) quella che troverà spazio a Murcia, nel Sud-Est della Spagna. E da quassù, di certo, la vista sarà davvero mozzafiato.

I lavori per completare quest’opera di sicuro effetto – che sarà fulcro di Odiseo, un palazzo che ospiterà diversi negozi, ristoranti e centri artistici – stanno procedendo velocemente per poter regalare alla città questo splendore.

Il primo a provare questa architettura sospesa, con vista sulla città spagnola di Murcia, è stato Manuel Clavel Rojo, fondatore di Clavel Arquitectos che sta curando l’intero progetto. Rispettando la tradizione locale, l’architetto ha testato la bellezza e la vista della sua creazione con una una camminata in costume lungo la piscina fino al bordo sospeso nell’aria, rilasciando la sua esperienza in un video di Gonzalo Ballester.

Una struttura davvero a prova di vertigini visti i suoi 42 metri e 20 metri di sbalzo su ciascun lato, che termina il suo percorso direttamente fuori dal palazzo, creando una struttura sospesa di grande impatto. Ben visibili anche un oblò centrale e una struttura in vetro che permetteranno, a chi si tufferà, di vedere la città una prospettiva assolutamente tutta nuova.

Non solo. Per aggiungere un tocco magico, la piscina sarà situata all’interno di un bosco sopraelevato, rigoglioso, allo scopo di creare un vero e proprio ecosistema a sé stante. Una piccola foresta, costruita ad un’altezza di 30 metri, che permetterà di contenere le alte temperature che in questa zona della città toccano picchi molto alti. Murcia, infatti, è considerata una delle città con più luce solare in Europa, molto amata dai turisti anche per questo. Le temperature però possono essere intense per cui, grazie a questo angolo verde, chi si tufferà nella piscina dell’Odiseo godrà di un clima sempre godibile.

Odiseo, situato in pieno centro, si ergerà come totem sopra la città e si estenderà su una superficie totale di 15.000 metri quadrati, vicino a strade e tram ad alta velocità. Una vera e propria oasi urbana accessibile a tutti i cittadini.