La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, una vera magia

Una serata a lume di candela, facendo un tuffo indietro nel tempo e assaporando l’atmosfera magica di alcuni dei paesini più affascinanti del nostro territorio: anche quest’anno si celebra la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, un avvenimento che già dalla sua prima edizione si è rivelato un vero successo.

L’appuntamento è per il 27 giugno 2020, il sabato successivo al solstizio d’estate. Quando il sole si abbassa all’orizzonte e i colori del tramonto si fanno più tenui, la serata ha inizio: decine di eventi, organizzati dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, allieteranno residenti e turisti per una notte davvero sorprendente. E mai come quest’anno si sente forte il bisogno di avere un momento di svago come questo, di riunirsi e festeggiare un’occasione diversa, sempre nel massimo rispetto delle misure di sicurezza.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, giunta così alla sua quinta edizione, vuole essere di buon auspicio per la ripresa del settore turistico e un aiuto a tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Nel corso della serata, infatti, i paesi che parteciperanno all’iniziativa avranno modo di accogliere numerosi eventi tra musica, danza, cinema, teatro, concorsi, degustazioni e mostre. Insomma, un appuntamento dedicato all’intrattenimento, e non solo.

I ristoranti locali apriranno infatti le loro porte agli avventori, preparando deliziose cene a base di prodotti tipici: si mangerà a lume di candela, come nella classica tradizione degli innamorati, e si potranno gustare tante prelibatezze, facendo un vero e proprio viaggio enogastronomico. E a mezzanotte, non può mancare il brindisi, per celebrare un altro anno di successi e per propiziare un’estate fantastica.

Sono tantissimi i borghi che prenderanno parte all’iniziativa, ospitando una notte magica dedicata agli innamorati. Da nord a sud, l’Italia si unisce in una serata suggestiva e ricca di sorprese. E – perché no? – potrebbe essere l’occasione perfetta per andare alla scoperta di paesini incantevoli e panorami indimenticabili. Come ad esempio il fantastico scenario di Palazzolo Acreide, gioiello siciliano che quest’anno si prepara ad intrattenere tantissimi curiosi che affolleranno le viuzze del suo centro storico.

Oppure Pergola, piccolo borgo dell’entroterra marchigiano che, proprio in questo fine settimana, celebra non solo la Notte Romantica ma anche l’iniziativa Colori e Tinte a Tavola. E che dire di Tellaro, piccola perla ligure affacciata sul Golfo della Spezia, le cui acque tranquille domina dall’alto di uno sperone roccioso? Anche qui vi aspetteranno tanti appuntamenti, e la serata a lume di candela sarà davvero romantica.