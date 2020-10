Nasce “Kalabria Coast to Coast”, 55 km spettacolari

editato in: da

L’autunno è certamente uno dei periodi migliori per dedicarsi all’esplorazione del Belpaese a piedi. E a tal proposito sono tantissimi i cammini che si possono fare in Italia, e altrettanti sono quelli che continuano a nascere. È il caso di “Kalabria Coast to Coast“, un percorso di 55 chilometri tra borghi, sentieri e natura incontaminata calabrese.

Un cammino che sarà fruibile durante tutto l’anno e che condurrà alla scoperta di ben 10 comuni e 2 province. Il percorso partirà dalle bianche e paradisiache spiagge ioniche della Costa degli Aranci, iniziando dalla splendida Soverato e attraversando il territorio montano delle Preserre Calabre nel loro tratto più breve. Il tutto potendo ammirare i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro, fino a giungere nella bellissima Pizzo, cittadina arroccata su uno sperone di tufo che si erge sulle dorate spiagge tirreniche della straordinaria Costa degli Dei.

“Kalabria Coast to Coast” è, quindi, un sentiero escursionistico che va assaporato a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi antichissimi. Senza dimenticare le pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola.

Ma non solo, questo è soprattutto un cammino emozionale e sensoriale all’interno di una Calabria lontana dalle classiche rotte turistiche. Passo dopo passo, infatti, ci si dirige alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi davvero fermato.

Le tappe previste sono 3, la prima da Soverato a Petrizzi, in provincia di Catanzaro. Circa 13 chilometri con un dislivello in salita di 716 metri e in discesa di 327. Si parte poi da Petrizzi per arrivare nella magica Monterosso Calabro in provincia di Vibo Valentia. In questo caso la lunghezza è di 23 chilometri con un dislivello in salita di 979 metri e un dislivello in discesa di 1.085. Infine, la terza tappa parte da Monterosso per arrivare a Pizzo Calabro in 19 chilometri complessivi e con un dislivello in salita di 585 metri e in discesa di 864.

È online, inoltre, il sito ufficiale del cammino dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie: consigli sulle tappe da fare, ma anche indicazioni sulle strutture convenzionate, B&b, agriturismi e ospitalità diffusa presenti lungo il percorso.

Insomma, “Kalabria Coast to Coast” non si presenta come un percorso propriamente semplice da affrontare, ma quel che è certo è che questo è un cammino assolutamente mozzafiato.