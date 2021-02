Un monolite appare dal nulla in Turchia: è mistero

editato in: da

Da quando è apparso per la prima volta lo scorso inverno nel deserto dello Utah, il celebre monolite metallico ha fatto il giro del mondo. O quasi. L’ultima apparizione è avvenuta in Turchia, dove è stata persino inviata una squadra di poliziotti armati a sorvegliarlo.

Se l’è trovato davanti un contadino della provincia turca di Şanlıurfa, nel Sud-Est del Paese, nei pressi del famoso sito archeologico di Gobekli Tepe, Patrimonio dell’Unesco dove si trovano alcune strutture megalitiche che risalgono al X secolo a.C., migliaia di anni prima ancora di Stonehenge. Sull’obelisco, a differenza di quelli rinvenuti finora, è incisa la frase in turco che suona così: “Guarda il cielo, vedrai la Luna”.

Questa sorta di obelisco di metallo lucido, alto all’incirca tre metri, sembra uscito direttamente dal film di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio” e sta diventando un vero e proprio caso internazionale. Dopo gli Stati Uniti, è apparso in Europa (tra cui l’Italia), in Nuova Zelanda e in Sudamerica.

Proprio a metà dicembre il monolite è apparso in tutta la sua brillantezza tra i vigneti di Baron Longo nel Comune di Egna, in Alto Adige.

Mentre qualcuno ipotizza che la comparsa di questo oggetto di metallo non sia altro che un segnale dell’arrivo degli alieni sulla Terra, altri si lasciano andare a teorie assai più elaborate e favolistiche. Ma c’è anche chi, forse ha scoperto l’arcano.

Sembra, infatti, che questi monoliti metallici che appaiono nel deserto, nei parchi o tra i vigneti, come nel caso nostro, non siano altro che l’opera di un collettivo di artisti conosciuto come “The Most Famous Artists”. A confermare questa tesi sarebbe il fatto che, poco tempo fa, è stata pubblicata una fotografia sul profilo Instagram del gruppo dove appare il monolite del deserto dello Utah.

A questo punto il gruppo è quindi uscito allo scoperto tanto da aver deciso di mettere in vendita alcune opere per 45 mila dollari l’una. Il gruppo di artisti rivendicherà anche quello apparso in Turchia?