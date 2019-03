Dove andare nel weekend del 30 e 31 marzo

editato in: da

Il weenekend del 30 e 31 marzo è alle porte: avete già deciso dove trascorrere il secondo fine settimana di primavera?

In soccorso arriva il colonnello Mario Giuliacci di www.meteogiuliacci.it che, dall’alto della sua esperienza in tema di previsioni del tempo, consiglia le mete da visitare durante il fine settimana. Dalla montagna alla città passando per il mare: ce n’è davvero per tutti i gusti.

La prima località consigliata dal colonnello Mario Giuliacci è Aprica, in Valtellina. Il tempo si annuncia davvero splendido nelle giornate di sabato e domenica, dove si toccheranno temperature massime tra i 10 e gli 11 gradi anche ai 1500 metri di altezza. Il passo di Aprica è il più agevole tra la Valtellina e la Val Camonica. Quest’ultima può essere scoperta cimentandosi con il Cammino di Carlo Magno, itinerario di 100 chilometri diviso in cinque tappe perfetto per ammirare i meravigliosi paesaggi lombardi. Il clima sarà favorevole per chi vorrà provare il cammino che parte da Lovere, splendido paesino che si affaccia sul Lago d’Iseo.

Se siete alla ricerca di temperature più alte e volete trascorrere il fine settimana al mare, in attesa di tornarci in estate per fare il bagno o prendere il sole, la meta giusta per voi in questo fine settimana sono i lidi romani. Il colonnello Mario Giuliacci avverte che sul litorale romano il tempo sarà splendido, con le massime che si stabilizzeranno attorno ai 14 e 15 gradi. Clima ideale per una passeggiata sul lungomare di Ostia o una visita al Parco archeologico di Ostia Antica, dove poter ammirare le rovine della città fondata nel VII secolo a.C. da Anco Marzio. Un viaggio nel tempo assicurato, attraverso l’antica Necropoli, il Teatro Romano e la Domus di Amore e Psiche.

Il fine settimana si annuncia splendido su tutta l’Italia, grazie alla presenza dell’alta pressione, ma ancor di più al sud. Un buon motivo per spingersi verso una città meravigliosa come Catania, dove sono previste nubi in aumento nella giornata di domenica ma senza pioggia, con temperature massime che raggiungeranno anche i 16 gradi.

“Intensa, caotica, bellissima”: così il Guardian ha definito Catania, nominata la migliore città da visitare in tutta Europa. E quale momento migliore per visitarla se non questo weekend? Vi aspetta una due giorni all’insegna del bel tempo tipico della Sicilia, tra una visita a Piazza del Duomo e una passeggiata sulla spiaggia sabbiosa, magari dopo aver assaggiato un ottimo piatto di pasta alla Norma.