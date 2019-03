Le mete turistiche dove andare nel weekend del 16-17 marzo

editato in: da

Ilè ormai alle porte, ma ancora non avete deciso dove andare?

A dare un consiglio in merito alle mete perfette per il fine settimana è il colonnello Mario Giuliacci di www.meteogiuliacci.it, vero esperto in tema previsioni del tempo. Il suo suggerimento è quello di dedicarsi alle città, per andare in esplorazione delle loro architettura e della loro storia godendo di giornate soleggiate e di un clima mite.

Il primo suggerimento è Ferrara. Nel weekend le temperature saranno gradevolissime, comprese tra i 20° e i 25°. Nota per gli edifici che gli Este fecero costruire in epoca rinascimentale, Ferrara ospita monumenti di incredibile bellezza: il Castello Estense con le sue stanze lussuose, il Palazzo dei Diamanti con la Pinacoteca Nazionale racchiusa da blocchi marmorei a forma di diamante, la splendida Cattedrale.

Il secondo suggerimento è invece Perugia, dove splenderà il sole e le temperature massime raggiungeranno i 25°. Capoluogo dell’Umbria, Perugia è nota per il centro storico circondato da mura difensive e per il Palazzo dei Priori, sede di un’importante raccolta di opere d’arte umbra a partire dal XIII secolo. E poi la cattedrale gotica, e la Fontana Maggiore con bassorilievi che raffigurano scene bibliche e segni zodiacali.

Se invece voleste regalarvi qualche giorno di mare, in un assaggio di primavera e poi d’estate, Mario Giuliacci consiglia il Gargano. Un luogo assolutamente da visitare fuori stagione è la riserva naturale Foresta Umbra, sita all’interno del Parco Nazionale del Gargano, a 800 metri d’altitudine. Perché si chiama umbra? Perché è cupa, ombrosa. E per questo così bella.

Ma il Gargano – che è soprannominato “lo sperone d’Italia” e che per il weekend del 16 e del 17 marzo vanterà temperature superiori ai 20° – è ricco di straordinarie località: c’è lo splendido borgo medievale di Vieste, c’è Peschici con la sua Abbazia benedettina di Santa Maria di Càlena. E ancora le casette affacciate sul mare di Rodi Garganico, le spiagge bellissime di Mattinata, la vecchia necropoli del Monte Saraceno, le rovine dell’antica abbazia sul Monte Sacro. Un territorio vario, ricco di bellezze. E tutto da scoprire.